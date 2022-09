Os novos iPhone 14 não têm estado a deixar a melhoria imagem aos novos utilizadores. Os problemas estão a surgir de forma recorrente e mostram falhas em várias áreas deste novo smartphone da Apple que ainda agora chegou ao mercado.

Depois de vermos falhas graves na utilização da câmara fotográfica, surge agora uma nova situação que afeta a bateria do iPhone 14 Pro. Este tem um comportamento completamente anormal ao ficar a carregar.

Há um novo problema para a Apple resolver

Não tem estado a ser simples para a Apple lidar com todos os problemas que têm surgido deste que o iOS 16 e o iPhone 14 foram lançados. As correções têm surgido para tratar de parte destas situações, mas há ainda algumas por resolver.

Uma nova situação, novamente associada à bateria está agora a ganhar força nos canais habituais. Muitos utilizadores do iPhone 14 Pro estão a reportar que este smartphone está a reiniciar aleatoriamente ao ser colocado a carregar.

iPhone 14 reinicia se ficar a carregar

Estes relatos mostram que o problema está a ganhar cada vez mais relatos e acontece de forma completamente aleatória. O único elemento que parece ser comum em todos os casos é que o iPhone 14 está a carregar, quer seja pelo MagSafe ou pelo cabo Lightning.

Há também relatos que esta situação poderá acontecer de 20 em 20 minutos e até num iPhone 14 Pro Max. Ainda pior é que esta questão não está a ser resolvida pela Apple de imediato. As mais recentes versões do iOS parecem ter este problema e mesmo o iOS 16.1, ainda em testes, não trata desta situação.

Situação estará no software que trata da bateria

As normais soluções parecem não ter qualquer impacto neste problema do iPhone 14, mesmo as que o suporte da Apple entretanto revelou. Há uma solução apresentada por um utilizador e que prece amenizar o problema e passa por desabilitar a atualização de apps em segundo plano.

Dado que não está a ser uma questão que esteja presente em todos os iPhone 14, há quem recomende simplesmente entregar o smartphone e fazer uma devolução junto da Apple e a compra de outro. Esta não será uma solução ideia, devendo surgir em breve uma atualização que trata do problema.