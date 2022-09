Os estúdios da Letónia Coldwild Games encontram-se a trabalhar no seu próximo titulo, Stories from the Outbreak, um jogo que apresenta fortes influências retro.

Venham conhecer um pouco mais desta forma peculiar de apresentar uma invasão zombie.

Stories from the Outbreak é um jogo que conta a história de sobrevivência após uma invasão zombie, e cuja ação decorre numa perspectiva 2D. O jogo, a avaliar pelas imagens, conta com fortes influências de títulos de outras eras.

Stories from the Outbreak é um RPG de ação por turnos que decorre num futuro/presente pós apocalíptico no qual eclodiu uma invasão zombie no planeta.

O ano que corre é o ano de 2020. Uma nova doença espalhou-se rapidamente pelo globo e em poucas semanas, atingiu todos os Continentes. Uma horda de zombies emerge dos mortos e começa a atacar os vivos.

O jogador acorda no seu apartamento em Riga (Letónia) e ao ligar o rádio apercebe-se de imediato que algo de terrível se encontra a acontecer. As tuas já não são seguras e a policia e o Exército já não conseguem garantir a segurança.

Fugir será a única solução e apanhar o último ferryboat a largar do cais rumo à Islândia é o objetivo. ara tal, terá de sobreviver a todo o custo e pelo caminho vai juntando uma equipa de sobreviventes. Cada qual terá as suas habilidades e pontos fortes, que serão cruciais para atingir o objetivo que é: fugir para o ferryboat e sobreviver.

Pelo meio da fuga, terá de explorar os escombros e ruinas da cidade, lutar contra hordas de zombies e decidir o destino da nossa equipa, pois com o avançar do jogo, muitos irão cair em combate.

Segundo os responsáveis dos Coldwild Games, em Stories from the Outbreak nem todos sobreviverão.

Stories from the Outbreak traz consigo algumas recordações nostálgicas a jogos de ação de outros tempos. Jogos de sucesso como Target Renegade ou Golden Axe, por exemplo.

Stories from the Outbreak será lançado para Windows, macOS e Linux ainda sem data concreta.