Lançado há já 2 semanas, o iOS 16 traz muitas novidades para o iPhone e para os utilizadores. Estas eram já conhecidas, mas agora tornaram-se reais e foram finalmente disponibilizadas a todos os utilizadores com equipamentos suportados.

Infelizmente, e como temos visto, esta nova versão do sistema da Apple não está livre de problemas, que a empresa tem tentado resolver. Algo que ainda não foi tratado está na bateria, que continua com consumos elevados e tem gerado muitas queixas associadas a estes problemas.

Novamente problemas de bateria no iOS 16

Não é anormal que o iPhone apresente consumos anormais depois de uma atualização do iOS. O sistema necessita de se adaptar ao equipamento e à utilização que é dada, ficando normal ao fim de alguns dias e depois de alguma utilização normal.

No caso do iOS 16, e depois de 2 semanas de utilização, os problemas com os consumos de bateria não parecem desaparecer. Os utilizadores continuam a reportar esta situação anormal e que impede a utilização do iPhone, sem que a Apple tenha uma solução.

The battery life of my iPhone has cut in half after I installed iOS 16. Anyone has an idea how to fix this? I now have to fully charge it twice a day and it's totally unproductive. — Nikos Drandakis || Flyway Co-founder (@drandakis) September 25, 2022

Queixas dos utilizadores do iPhone acumulam-se

É através das redes social que os utilizadores do iPhone têm dado voz às suas queixas e apresentado os seus problemas. Acumulam-se as situações relatadas no Twitter, no Reddit, no Instagram e até no TikTok. A questão é sempre a mesma, relatando uma vida útil da bateria muito mais reduzida.

Não existe uma razão associada para que este problema aconteça e nem uma solução temporária que possa ser aplicada pelos utilizadores do iPhone. Alguns utilizadores revelam que deverá ser desligada a resposta háptica do teclado, algo que ainda terá de ser confirmado.

I never had to dim my screen before to get all day battery life. Something is effecting these older phones caused by iOS 16. I would upgrade to iPhone 14 but I am not eligible yet. — Matt Harris (@mattharristwit) September 25, 2022

Apple não parece estar atenta a estas situações

Depois do lançamento do iOS 16, a Apple já libertou 2 atualizações para resolver problemas quer no iPhone 14, quer nos modelos mais antigos. Ainda assim, estas não parecem ter tratado destas situações anormais associadas aos consumos anormais de bateria.

Não está claro se este é um problema que a Apple irá resolver em breve ou se está já focada em resolver. Naturalmente que existem já teorias que dão como certo que esta é a forma da gigante de Cupertino levar à compra do novo iPhone 14.