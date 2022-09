A Apple tem estado a atualizar o novo iOS 16 a um ritmo elevado, sempre a procurara melhorar o que este oferece ao iPhone. Quer resolver as situações não apenas nos novos modelos, mas também nos mais antigos e que estão há anos nas mãos dos utilizadores.

Depois de termos vistos novidades nas 2 últimas semanas, surge agora mais uma atualização. O iOS 16.0.2 acaba de chegar, procurando resolver mais algumas questões abertas e que estão a causar problemas aos utilizadores.

Tal como a atualização anterior, a Apple quer com esta nova versão corrigir problemas que foram detetados recentemente. São problemas que o iOS 16 trouxe e de que os utilizadores se vinham a queixar, alguns até exclusivos do novo iPhone 14, que chegou na passada semana ao mercado.

A Apple reuniu assim várias correções no iOS 16.0.2, lançando-a para o iPhone e para os seus utilizadores. Assim, esta atualização fornece correções de erros e atualizações de segurança importantes para o iPhone, incluindo as seguintes:

Apple has released iOS 16.0.2 with a fix for the camera shake bug. Other bugs related to copy/paste, black screen, VoiceOver and touch input also squashed. pic.twitter.com/zGVpvlBXyy