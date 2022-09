Com a segurança sempre em mente, a Apple deu ao iOS 16 mais algumas funcionalidades neste campo, para ajudar os utilizadores. Algo que precisa estar presente é um equilíbrio entre o que pode ser usado e a forma como este é posto em prática.

E é aqui que reside um dos primeiros problemas de usabilidade do iOS 16. A segurança do acesso ao clipboard está a irritar os utilizadores, que estão constantemente a ver ser apresentada uma notificação para autorizar o copiar e colar.

Há excesso de proteção da Apple?

É inegável a proteção que a Apple aplica no seu sistema operativo móvel. As várias versões que foram apresentadas ao longo dos últimos anos têm mostrado isso mesmo, sendo agora elevadas ainda mais com o iOS 16 e algumas das suas funcionalidades que foram adicionas.

A Apple tem conseguido equilibrar a utilização destas funcionalidades e tentar que estas passem despercebidas aos utilizadores quando são usadas. Isso parece não ter sido conseguido com uma das mais recentes novidades. Ao usar o copiar e colar, o pedido de autorização está sempre a surgir.

Alerta ao copiar e colar no iOS 16

É precisamente este constante pedido de autorização que está a incomodar os utilizadores. Sempre que estes copiam algo de uma app e a tentam usar noutra, têm de estar a autorizar que o iOS 16 cole a informação armazenada no clipboard.

Autorização poderia surgir apenas 1 vez

Certamente que a Apple poderia implementar esta proteção de forma mais simples. Poderia existir uma opção que autorizaria de forma permanente este processo, algo que existe associado à partilha de localização. Da mesma forma, esta opção poderia ser alterada nas definições dos dispositivos da Apple.

Ainda mais estranho é que este pedido de autorização parece não estar a surgir de forma coerente. Existem situações em que surge de forma recorrente e repetida e outras em que simplesmente não surge quando deverá ser apresentado aos utilizadores do iOS 16.

Certamente que a Apple irá ouvir os seus utilizadores e ter em conta esta questão. Sendo uma funcionalidade que é usada de forma recorrente, deve ter o máximo de segurança, mas ao mesmo tempo, deverá ser simples de usar.