Um dos pilares mais básicos do Chrome é a segurança e a proteção dos utilizadores e dos seus dados. São várias as ferramentas presentes e que se integram com o browser da Google, para conseguir este nível de proteção.

Uma nova parece estar quase a chegar a este browser e será importante, em especial no campo da utilização das passwords. Estas vão ter de ser autorizadas e assim não podem ser usadas por quem não o pode fazer e nem por extensões malcomportadas.

A Google quer ainda mais proteção

Todos se habituaram a usar as passwords armazenadas no Chrome. Estas são protegidas na forma como são guardadas, mas facilmente podem ser usadas, bastando carregar num botão para serem preenchidas de forma automática.

Se num ambiente controlado este não é um problema, em algumas situações pode ser perigoso e até uma falha de segurança. Para impedir isso, a Google prepara agora uma novidade importante para o Chrome. Estas passwords podem ser preenchidas automaticamente, mas contra uma autenticação dos utilizadores.

Autenticar para ter segurança nas passwords

Esta opção tem sido adicionada de forma gradual ao Chrome, ainda que discretamente e sem a possibilidade de ser realmente usadas. Agora, com a mais recente versão Canary do browser da Google tem finalmente esta nova capacidade de segurança para as passwords.

Tudo será usado como até agora, mas com uma alteração substancial. Para que o preenchimento automático aconteça, será pedido ao utilizador que se autentique, quer com um elemento biométrico ou simplesmente com a password da sua conta do Windows.

Uma novidade que havia antes do Chrome

Na verdade, esta nova opção do Chrome não é uma novidade completa neste browser. O Edge, o browser da Microsoft que tem como base o Chromium, já tem presente esta novidade e pronta a ser usada pelos utilizadores para garantir mais segurança.

Esta é mais uma forma da Google trazer segurança ao Chrome, desta vez bem ativa e visível para todos. Será uma interação adicional, mas que garante que apenas quem está autorizado irá poder usar este recurso.