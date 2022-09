E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do lançamento do novo iOS 16, do novo tablet Chuwi HiPad Max, de várias novidades na ciência e tecnologia, analisámos a impressora 3D Anycubic Photon D2, e muito mais.

A Volkswagen é uma das fabricantes automóvel que mais tem apostado na conversão para os elétricos. A marca quer substituir todas as suas propostas tradicionais por elétricas e ajudar a mudar completamente o mercado.

Claro que a sua plataforma unificada facilita a chegada de novas propostas, que se têm alargado. Agora mostrou o seu futuro todo-o-terreno, o ID XTREME. Este ainda é apenas um conceito, mas poderá mudar a forma como circulamos fora das estradas.

Como estava previsto e depois de várias versões beta, a Apple dispoonibiliza agora o iOS 16 para todos os utilizadores do iPhone. São muitas novidades que têm vindo a ser mostradas desde a WWDC 2022, em junho passado.

Agora deixamos um resumo de tudo o que vai ter de novo no seu smartphone da Apple.

É curioso como Júpiter tem uma influência preponderante sobre a Terra. Por vária vezes foi referido que Júpiter e a sua enorme força gravitacional funciona como um escudo protetor da Terra contra asteroides potencialmente destrutivos. Também existem estudos que mostram o quanto uma pequena alteração na órbita deste gigante pode ser destrutiva para o nosso planeta. Contudo, há também quem veja o outro lado da moeda.

Um novo estudo revelou que a Terra não é tão habitável como poderia ser. Na verdade, poderia ser ainda mais habitável, se a órbita de Júpiter se deslocasse ligeiramente. Vamos perceber.

A Google acabou de lançar a primeira versão beta trimestral do sistema operativo Android 13, e os programadores já fizeram algumas descobertas interessantes no código.

O novo Android sugere que irão existir dois novos dispositivos: o dobrável Google Pixel e um novo tablet "Pro".

O mundo tecnológico avança a passos largos para uma inovação que nem antes nos filmes víamos. Este setor está bastante diferente do que estava há apenas alguns anos, e tal faz-nos pensar o que nos espera no futuro ao nível da evolução, especialmente no segmento dos chips eletrónicos.

Há vários exemplos que mostram na prática essa mesma evolução, mas agora as informações recentes indicam que a Nvidia vai conseguir colocar 75 mil milhões de transístores na sua placa gráfica da próxima geração GeForce RTX 4090 Ti.

Com o ano letivo a arrancar existem ainda algumas compras a fazer e os tablets poderão ser essenciais para o estudo. Como tal, trazemos uma opção, o Chuwi HiPad Max, com preço abaixo dos 200 € e com funcionalidades interessantes que respondem às necessidades da maioria dos estudantes.

Conheça tablet Chuwi HiPad Max em pormenor.

Desde sempre, ouvimos dizer que o tabaco prejudica a saúde, especialmente a dos pulmões. Além disso, também a poluição do ar é apontada como uma das causas do cancro do pulmão. Se antes as razões para isto eram incertas, agora, um grupo de cientistas disse ter resolvido este enigma.

Além disso, alertou o mundo para o impacto das alterações climáticas na saúde.

Os carros voadores estão já em desenvolvimento há vários anos, ainda que não exista ainda nenhuma proposta em concreto ou previsão de lançamento para o mercado. Carros que levitam são outro segmento à parte.

Na China estão a decorrer testes com recurso à tecnologia Maglev e há um vídeo a mostrar já os resultados conseguidos.

Dar forma a modelos virtuais é algo que "não tem preço", mas a verdade é que está cada vez mais acessível. Se as típicas impressoras 3D FDM de filamento são do mais barato que se pode encontrar, ainda que haja diversas gamas, outras tecnologias de impressão 3D como a DLP podem implicar um investimento maior... mas o resultado obtido é francamente superior.

Hoje trazemos a análise à impressora 3D Anycubic Photon D2, uma impressora DLP com tecnologia de topo e, provavelmente, com o preço mais competitivo do mercado no seu segmento.

Os soundpods tornaram-se um gadget bastante comum na sociedade. O facto de serem pequenos, criarem estilo e de serem fáceis de transportar podem justificar tal popularidade.

O Pplware testou recentemente os SoundPods Airia True Wireless da Prozis. Vamos conhecer as características.

Embora nem sempre tenha sido olhado com bons olhos, tatuar é um objetivo para muitas pessoas. No entanto, a dor que lhe está associada pode ser um senão no momento da decisão. Relativamente a este entrave, uma nova tecnologia de agulhas poderá ser a solução do problema.

Criada para administração indolor de vacinas, pode vir a ser também uma solução para aqueles que querem tatuar, mas temem a dor do processo.

Com o tempo e a evolução tecnológica, temos percebido que os robôs podem aprender quase tudo, bem como fazer uma (quase infinita) variedade de coisas. Exemplo disso é a Érica que, apesar de não ter sangue nas veias, pode rir-se durante uma conversa.

O robô está preparado para ter sentido de humor e essa conquista é inédita.

A Logitech apresentou recentemente dois novos produtos muito interessantes: a Webcam Brio 500 e o Headset Zone Vibe, projetados para responder às necessidades em constante evolução, dos trabalhadores híbridos.

Vamos conhecer melhor estes dois equipamentos da Logitech.

As baterias têm sido alvo de grande atenção nesta última década. São o calcanhar de Aquiles no novo paradigma da eletrificação. Contudo, grandes avanços podem estar a mudar este cenário. A Adden Energy, apoiada por Harvard, está a desenvolver uma bateria de estado sólido para veículos elétricos que carrega totalmente em 3 minutos.

As baterias de estado sólido são mais seguras, permitem aumentar a densidade de energia e diminuir o tempo de carga. Este parece ser o caminho.