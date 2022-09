A Volkswagen é uma das fabricantes automóvel que mais tem apostado na conversão para os elétricos. A marca quer substituir todas as suas propostas tradicionais por propostas elétricas e que mudam completamente o mercado.

Claro que a sua plataforma unificada facilita a chegada de novas propostas, que se têm alargado. Agora mostrou o seu futuro todo-o-terreno, o ID XTREME. Este ainda é apenas um conceito, mas poderá mudar a forma como circulamos fora das estradas.

ID XTREME: o todo-o-terreno da Volkswagen

Como temos visto, a Volkswagen tem conseguido mudar todas as suas propostas para soluções elétricas. Estes carros encaixam-se de forma perfeita no mercado, tal como as suas ofertas anteriores o faziam. É assim normal que surja o ID XTREME, um todo-o-terreno elétrico, preparado para tudo.

Este é, segundo a marca, o modelo ID mais poderoso até agora apresentado pela Volkswagen. Tem como base o conhecido e bem cotado ID.4 GTX, que tinha até agora este título na marca. Claro que não se limitou a dar-lhe uma imagem mais agressiva e atualizou alguns componentes internos essenciais para este modelo.

Uma estética que o prepara para tudo

Com uma estética que rapidamente se associa ao todo-o-terreno, este novo conceito vem equipado com luzes no tejadilho e com uma suspensão mais elevada. Conta ainda com jantes de 18” com pneus de todo-o-terreno e ainda proteções na parte inferior da carroçaria, para garantir que a bateria não é danificada na transposição dos obstáculos.

Na dianteira destaca-se um novo para-choques o que oferece um melhor ângulo de ataque e uma bullbar. No tejadilho encontramos novas barras e luzes LED. O alargamento das cavas das rodas são criados recorrendo a tecnologia de impressão 3D e dá ao ID XTREME da Volkswagen um visual mais robusto.

A aposta vencedora num elétrico

Em termos de motorizações, este novo Volkswagen apresenta-se com 382 cv (285 kW), mais 87 cv (65 kW) que o mais desportivo dos ID.4. Para conseguir este incremento de potência de 30% face ao ID.4 GTX, a equipa de engenheiros alemães equiparam o ID. XTREME com um novo motor elétrico no eixo traseiro e alteraram a unidade de controlo eletrónica. A bateria mantém os 82 kWh de capacidade.

Apesar de ser ainda só um conceito, a Volkswagen não descarta a possibilidade de criar um modelo de produção do ID XTREME. Tudo vai depender da forma como este for recebido pelos potenciais clientes e como o mercado reagir a esta nova proposta de todo-o-terreno elétrico.