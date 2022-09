Qual será a razão? O Brasil tem os AirPods Pro 2 mais caros do planeta

Na keynote da semana passada, a Apple apresentou uma renovação na sua gama dedicada ao áudio, onde surgiram assim os AirPods Pro 2. Estes reúnem um lote grande de melhorias, não apenas na qualidade do som, mas também no que toca ao hardware presente.

Tal como muitos dos outros produtos da Apple, também estes auscultadores tiveram ajuste de preço, tendo ficado mais caros. Uma análise recente veio mostrar as diferenças de preço praticadas, deixando no topo e bem isolado o Brasil.

Os diferentes preços no Planeta

Fruto de uma taxa fiscal muito mais elevada, o Brasil sempre teve os produtos da Apple mais caros do planeta. Não tem aqui um exclusivo, mas a verdade é que todos os produtos importados são naturalmente mais caros e assim menos acessíveis no país.

Com os novos AirPods Pro 2 esse cenário volta a repetir-se, desta vez deixando-os muito longe de outras regiões. A análise destes preços ao longo do planeta mostra claramente estas diferenças e como podemos ter de pagar mais ou menos, consoante a localização.

Aqui estão os cinco países mais baratos para comprar os novos AirPods Pro 2:

Hong Kong: US$ 235,56 (232,92 euros)

Taiwan: US$ 242,67 (239,95 euros)

Malásia: US$ 244,33 (241,59 euros)

Tailândia: US$ 247,58 (244,80 euros)

Estados Unidos: US$ 249,00 (246,21 euros)

Mais caros estão no Brasil

Por outro lado, aqui estão as cinco regiões onde deve evitar comprar os novos AirPods Pro 2:

Brasil: US$ 504,87 (499,20 euros)

Índia: US$ 337,70 (333,91 euros)

Hungria: US$ 316,35 (312,80 euros)

Dinamarca: US$ 310,52 (307,04 euros)

Polónia: US$ 310,01 (306,53 euros)

Como podemos ver na lista acima, ao comprar os AirPods Pro 2 no Brasil, estará a pagar mais de o dobro do que em qualquer um dos 5 países onde estes são mais baratos.

Como nos trata a Apple em Portugal?

No caso de Portugal, o preço dos novos AirPods Pro 2 ficam ligeiramente abaixo do valor máximo para estar no top 5. Com um valor de 299€ (302,39 dólares), estes estão já à venda na loja online da Apple, com entrega programada para 23/9, data em que chegam ao mercado.

Tal como foi visto antes com o iPhone 14, também com os AirPods Pro 2 a diferença de preços é enorme. Desa vez o topo da lista fica entregue ao Brasil, onde normalmente estes produtos são muito mais caros que no resto do planeta.