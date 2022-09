E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de todas as novidades do evento Apple, onde foi lançado o novo iPhone 14, demos conta da chegada da Tronsmart T7 e do POCO M5, analisámos a gravadora laser Sculpfun S9, e muito mais.

A Tronsmart T7 é a mais recente coluna sem fios da fabricante, com ligação Bluetooth, e com uma potência de 30W. Esta proposta oferece um efeito de reprodução a 360º e ainda pode ser ligada a outra via TWS para um som ainda mais envolvente.

A partir de hoje pode ter acesso a esta coluna com um preço de lançamento muito interessante.

É apenas uma rocha apressada, que viaja a uma velocidade de 32.760 quilómetros por hora. O asteroide recebeu a designação 2022 QC7 e não é muito grande, com uma largura que varia de apenas 16 metros a 36 metros, de acordo com o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA.

Apesar de ser "pequeno" em relação ao nosso planeta, vai passar a uma velocidade que é 10x mais rápida que uma bala, será que nos devemos preocupar?

A POCO anunciou os seus mais recentes smartphones que vêm integrar um dos mais procurados segmentos, com preços que não ultrapassam os 200 €. Os modelos anunciados foram os POCO M5 e M5s, dois novos smartphones Android.

Conheça os pormenores do POCO M5.

Há já algum tempo que se fala da chegada do suporte para comunicações de emergência por satélite nos smartphones. As marcas parecem interessadas nesta possibilidade, para garantir cobertura em zonas sombra e sem que os operadores consigam ter rede.

Tudo apontava para que a Apple fosse a primeira a dar este suporte, com o Android a querer seguir imediatamente esse caminho. Afinal foi outra marca a trazer esta novidade de forma antecipada e antes de todos. Curiosamente, foi a Huawei a conseguir, com o seu novo Mate 50 Pro.

A procura por smartphones de baixo preço é bastante elevada e a oferta continua a surgir com cada vez melhor qualidade. A Cubot é uma das fabricantes que aposta neste segmento de entrada de gama e prepara-se para lançar mais um modelo, o Cubot P60.

Venha conhecer alguns dos atributos que já foram revelados deste que terá um preço de lançamento abaixo dos 90 €.

A Apple vai apresentar a sua nova linha de smartphones. Espera-se o lançamento do iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e ainda o iPhone 14 Pro Max, mas além destes quatro modelos de smartphones, as novidades poderão ser alargadas ao Apple Watch Series 8 e a uma versão robusta do relógio com o Apple Watch Pro. Também o iOS 16 estará em destaque.

Junte-se a nós e venha conhecer todas as novidades Apple!

A gravação e corte a laser está atualmente ao alcance de todos. As finalidades são imensas, desde a personalização de brindes para um pequeno negócio, a decoração doméstica ou mesmo para projetos mais elaborados que necessitem de pequenas peças com acabamento de grande precisão.

Hoje trazemos a análise à gravadora laser Sculpfun S9.

Uma estrela falhada é, em grosso modo, um corpo celeste cujo tamanho está entre o de planetas gigantes como Júpiter e o de estrelas pequenas, não sendo grandes o suficiente para iniciar a fusão do hidrogénio no seu núcleo e possui baixa luminosidade. Sendo que a sua massa é superior à de um planeta, mas não tão massiva quanto a de uma estrela, as anãs castanhas são consideradas estrelas fracassadas.

Foi num estrela destas que o Telescópio Espacial James Webb encontrou nuvens de silicato na atmosfera. De acordo com uma equipa de astrónomos, esta foi a primeira vez que tal deteção foi feita num companheiro de massa planetária fora do Sistema Solar.

Não há dúvidas de que a PlayStation 5 é uma das consolas mais populares e desejadas no segmento dos videojogos. E uma das características que contribui para isso mesmo é o facto de a Sony estar sempre atenta às necessidades dos jogadores, de forma a tornar os seus equipamentos o mais completos possíveis.

Desta forma, agora a empresa japonesa anunciou que finalmente a PlayStation 5 já vai poder contar com o suporte para a resolução 1440p, listas de jogos e muitas outras novidades que chegam com uma nova atualização.

Um mineral é um corpo natural sólido e cristalino formado em resultado da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. Cada mineral é classificado e denominado não apenas com base na sua composição química, mas também na estrutura cristalina dos materiais que o compõem.

A China descobriu recentemente na Lua um novo mineral designado de Changesite-(Y).

Um dos grandes impulsos da astronomia é a descoberta de potenciais planetas onde haja vida ou possa abrigar a nossa. A humanidade para prolongar a sua existência por mais de 4 mil milhões de anos tem de partir, tem de conseguir um novo planeta que seja a casa dos terráqueos. Numa das recentes descobertas, os astrónomos detetaram dois super planetas potencialmente habitáveis.

Ambos estão a apenas 100 anos-luz, são planetas rochosos em órbita da estrela LP 890-9. Esta é uma descoberta que está a prender a atenção dos caçadores de exoplanetas "que podem ter condições de habitabilidade".