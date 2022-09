Marinha dos EUA admite ter mais vídeos de OVNIs, mas não espere vê-los em breve

A Marinha dos EUA detém vídeos não vistos de objetos voadores não identificados (OVNIs) - ou fenómenos aéreos não identificados (UAP), como o Departamento de Defesa (DOD) prefere chamar-lhes - mas não divulgará as imagens publicamente porque "prejudicaria a segurança nacional", escreveu um porta-voz da Marinha na quarta-feira (7 de setembro).

O que será que os americanos sabem, sobre "hipotéticos avistamentos" que o mundo desconhece?

Marinha tem guardadas mais imagens e OVNIs...

Esta polémica arrasta-se há vários anos e tem no centro do problema avistamentos que ninguém consegue explicar. São testemunhos de pilotos experientes da marina dos EUA que "viram algo" e não sabem do que se trata. Estas imagens partilhada na altura correram mundo e ninguém consegue taxativamente explicar o que se passou.

Agora, segundo informações, Marinha dos EUA admite ter mais vídeos de OVNIs. Esta conformação veio em resposta a um pedido da Lei de Liberdade de Informação (FOIA) apresentado pelo site de transparência governamental The Black Vault, que já partilhou milhares de páginas de documentos relacionados com OVNIs recebidos através de pedidos da FOIA à CIA e a outras agências governamentais.

O Black Vault apresentou o pedido FOIA à Marinha dos EUA em abril de 2020 - apenas um dia após a Marinha ter desclassificado três vídeos agora famosos filmados por pilotos da Marinha, mostrando aviões de alta tecnologia em movimento de formas aparentemente impossíveis.

O Black Vault solicitou que a Marinha entregasse agora todo e qualquer outro vídeo relacionado com a UAP.

Naves extraterrestres ou tecnologia do "inimigo" impossível de deter?

Passados mais de dois anos, o governo respondeu com uma carta que ambos confirmaram que existem mais vídeos UAP e negaram o pedido de entrega devido a preocupações de segurança nacional.

A divulgação desta informação prejudicará a segurança nacional, uma vez que pode fornecer aos adversários informações valiosas sobre operações, vulnerabilidades e/ou capacidades do Departamento de Defesa. Nenhuma parte dos vídeos pode ser segregada para divulgação

Escreveu Gregory Cason, vice-diretor do gabinete FOIA da Marinha, numa carta de resposta.

Segundo o vice-diretos, a Marinha só conseguiu desclassificar os três vídeos UAP lançados em abril de 2020 porque os vídeos tinham sido previamente divulgados aos meios de comunicação social e já tinham sido "amplamente discutidos no domínio público".

Conforme refere Cason, a Marinha considerou possível divulgar oficialmente as filmagens "sem mais danos para a segurança nacional".

Curiosamente, na sua resposta ao pedido do The Black Vault, a Marinha não fez quaisquer tentativas para ocultar a existência de vídeos UAP adicionais. Há claramente mais vídeos de encontros inexplicáveis de OVNIs nos ficheiros da Marinha, mas quantos e o que eles retratam terão de permanecer um mistério por agora.

É evidente, contudo, que os militares dos EUA levam muito a sério a potencial ameaça de OVNIs. Em maio de 2022, o DOD realizou a sua primeira audiência pública sobre OVNIs desde os anos 60. A audiência discutiu principalmente um relatório do Pentágono de junho de 2021 que revelou que os pilotos da Marinha dos EUA tinham relatado 144 avistamentos de OVNIs desde 2004.

Mais recentemente, o DOD anunciou que iria receber financiamento federal para abrir um novo gabinete centrado exclusivamente na gestão de relatórios de avistamentos de OVNIs pelo Exército, Marinha e Força Aérea dos EUA.

