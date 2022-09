Análise: gravadora laser Sculpfun S9, a gravação e corte ao alcance de todos

A gravação e corte a laser está atualmente ao alcance de todos. As finalidades são imensas, desde a personalização de brindes para um pequeno negócio, a decoração doméstica ou mesmo para projetos mais elaborados que necessitem de pequenas peças com acabamento de grande precisão.

Hoje trazemos a análise à gravadora laser Sculpfun S9.

As áreas de produtos de impressão 3D e gravação/corte a laser estão em grande expansão. Não apenas por, de facto, serem produtos evoluídos tecnologicamente e fáceis de usar, mas também porque estão disponíveis a preços cada vez mais competitivos e com grande qualidade. O que até há não muito tempo era impensável ter em casa, principalmente devido ao preço e à dificuldade em encontrar à venda, hoje em dia são muitas as opções disponíveis ao alcance de uma compra online.

Sobre a Sculpfun

O foco principal da Sculpfun é na área da gravação e corte a laser. A Sculpfun é uma empresa centrada em "esculpir" o produto. A marca está empenhada em criar a melhor máquina de gravação de hobbies domésticos, esperando trazer diversão de esculpir através dos seus produtos.

A empresa coopera com as principais empresas de laser de díodo da China com o objetivo de realizar uma investigação aprofundada sobre miniaturização a laser e soluções para as necessidades de escultura de consumo, incluindo uma cooperação aprofundada com vários institutos de investigação laser para a utilização futura de lasers, continuando a investigar como os lasers podem facilitar a vida das pessoas.

O produto que mais se destacou até então foi o Sculpfun S6/S6 Pro, vendido nas principais plataformas de comércio eletrónico como a Amazon, eBay, AliExpress e Banggood. Tem sido elogiada muitas vezes por "mais confortável", "fácil de usar", "extremamente sólida" e "muito capaz", entre utilizadores e testadores de todo o mundo.

A Sculpfun S9 - características e especificações

A Sculpfun S9 é uma máquina que permite fazer gravação e corte a laser numa área máxima de 410 x 420 mm, em vários tipos de materiais. Na gravação, destacam-se a madeira, cartão, plástico, alumínio, aço inoxidável, cerâmica e xisto, entre outros. Já para o corte, a lista de materiais é ligeiramente diferente, sendo que inclui madeira, acrílico, cartão, bambu, tecido, couro, placa KT e placa de plástico.

A máquina tem um consumo energético de apenas 30 W, onde o díodo a laser consegue uma potência de 5,5 a 6 W. O comprimento de onda do laser é de 450±5 nm, com uma precisão é de 0,01 mm. Neste caso, o foco a laser é de 0,06 mm, o que permite contornos de elevada precisão. A espessura mínima da gravação é de 0,08 mm e o corte pode ir até aos 15 mm em madeira e 10 mm em acrílico.

Em termos de design, tem um eixo X-Y com escala inscrita nos perfis de alumínio, para facilitar o posicionamento e alinhamento das peças. Já no suporte do laser, tem um design deslizante verticalmente e uma peça para calibração rápida do foco, sendo apenas necessários alguns segundos para tratar da focagem do laser. Tem ainda um anel protetor da luz ultravioleta, filtrando cerca de 98%, adicionalmente aos óculos de proteção também incluídos.

Em termos de compatibilidade de impressão, é compatível com a generalidade dos softwares para impressão a laser, como o LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire, entre outros. Suporta ficheiros NC, BMP, JPG, PNG, DXF e outros, utilizando interface USB tipo A para impressão.

Na caixa:

Hastes para a estrutura, com pés

Haste para eixo X e suporte laser

Módulo de controlo

Módulo de laser

2 conjuntos de parafusos

2 proteções UV

Fonte de alimentação (transformador) + cabo de alimentação

Cabo USB

Kit de ferramentas

Óculos de proteção

2 amostras de madeira 10x10 cm (3mm e 10mm grossura)

1 placa de proteção tamanho A4

Montagem e primeira utilização

A Sculpfun S9 vem totalmente desmontada mas, como seria de esperar, a montagem é simples e intuitiva. Em 5 passos, bem explicados e esquematizados no manual de instruções de montagem incluído, é possível montar tudo calmamente. Em cerca de 20 a 30 minutos, tudo fica pronto para a afinação da focagem do laser.

Há 2 passos que, numa primeira abordagem, e principalmente para quem não tem experiência, podem ser de execução mais dúbia: esticar as correias do eixo Y e ajustar a folga das roldanas. Obviamente, é necessário ter alguma sensibilidade para, no caso das correias, não esticar demasiado nem deixar lasso, ou no caso das roldanas, não deixar folgas nem limitar o livre movimento. No manual é referida a dica de, inclinando a estrutura, os eixos devem mover-se pela ação da gravidade.

Para a afinação do ponto de focagem, deve primeiro ser colocada a peça onde a gravação ou corte vai acontecer, desapertar manualmente os parafusos de ajuste vertical do laser, colocar o cilindro de afinação de altura entre o laser e a peça, e voltar a apertar os parafusos. É um processo que demora 10 segundos.

Terminada a montagem, é hora de ligar ao computador, instalar um software apropriado e começar a experimentar. No nosso caso, começámos pelo software gratuito sugerido pela Sculpfun, o LaserGRBL.

Primeiros resultados

Após um processo de montagem e afinações iniciais simples, a utilização do software "para iniciantes" manteve o processo fácil de executar.

Começámos com uma gravação em madeira, do logótipo "pplware", sem afinação de configurações nem ajuste de qualidade (nº de linhas por mm). Uma vez definido o centro, bastou alinhar a peça e certificar que a gravação iria ocorrer exatamente onde pretendido. Se necessário, é possível percorrer a imagem a imprimir e fazer "flash" do laser (sem gravar) nos "pontos chave" para que o alinhamento saia perfeito.

Fizemos depois uma gravação do mesmo logótipo num powerbank de alumínio anodizado, onde neste caso é notória a baixa potência do laser para gravação neste tipo de material. É possível fazer a gravação mas, para se notar alguma coisa, são necessárias pelo menos 3 passagens. Demos concluída a gravação após cerca de 10 passagens (a 1000 mm/hora), que mesmo assim ficou aquém do pretendido. O resultado está na foto que se segue. Com o dobro das passagens, eventualmente a uma velocidade mais reduzida, daria um resultado mais interessante.

Fizemos ainda uma tentativa de gravação de numa pen drive metálica (provavelmente aço), neste caso com 5 passagens a 500 mm/hora, e não ficou evidência de qualquer gravação.

Voltámos à madeira, onde foi experimentada a gravação de uma foto em madeira, apenas com 3 linhas/mm.

Finalmente, foi feita uma gravação de uma imagem e posterior corte em formato de puzzle. Neste caso, a gravação feita com conversão para formato vectorial e preenchimento "Hilbert", foi forte demais e "queimou" além do pretendido. Quanto ao corte, após 3 passagens com S-MAX a 400, como recomendado pela documentação do LaserGRBL, não foi cortado na totalidade em alguns pontos, possivelmente por também não ter sido usada uma base específica para corte (tipo favo de mel), e apenas foi usada a placa metálica incluída.

Veredicto

No meu caso, foi o início num mundo novo com imenso para explorar. As hipóteses são infinitas, desde decoração de adereços, preparação de brincadeiras para os mais pequenos, desenho e construção de miniaturas em madeira ou noutros materiais, e por aí adiante.

A máquina de gravação e corte a laser Sculpfun S9 demonstrou ser relativamente fácil de montar, já que com passos simples tudo ficou funcional e pronto a usar.

Quanto ao seu funcionamento, a capacidade de gravação e corte está naturalmente dependente da potência do laser, pelo que os 5,5 a 6 W de potência ditam o limite do que é possível fazer, tal como demonstrado em alguns dos resultados.

Relativamente ao software, o LaserGRBL é intuitivo e cumpre tudo o que é necessário para a iniciação, já que tudo é configurável. Com a ajuda de 2 tabelas simples (ver aqui), onde estão listados os tipos de materiais e a respetiva potência + velocidade do laser, é possível ter resultados interessantes nos diferentes materiais mesmo sem perceber do "assunto". Depois, claro, com o tempo e com a experiência, será fácil ajustar todos os parâmetros para conseguir resultados de acordo com a necessidade.

Existem imensos repositórios online de conteúdos para este tipo de máquina, tal como se pode encontrar por exemplo nas plataformas DXFDownloads e Maker Design Lab.

A máquina de gravação e corte a laser Sculpfun S9 está disponível por 245€, utilizando o código de desconto NNNPPLS9RE. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida.

Sculpfun S9

O Pplware agradece à Geekbuying a cedência da máquina de gravação e corte a laser Sculpfun S9 para análise.