Nova versão dos Huawei FreeClip já chegou a Portugal

Pensados para os mais jovens e para os que não querem perder pitada do mundo, os Huawei FreeClip chegam ao mercado português com uma nova cor e novos gestos intuitivos.

Há uns meses, tivemos em mãos uns earphones completamente diferentes. Foi pela mão da Huawei que conhecemos os FreeClip e foi por via da mestria a que já nos habituou que a marca mostrou uns auriculares irreverentes, que não nos obrigam a desligar do ambiente à nossa volta.

Agora, os Huawei FreeClip chegam ao mercado português com uma nova cor e novos gestos intuitivos.

Pensados para a geração mais jovem, são o primeiro dispositivo de áudio True Wireless Stereo (TWS) open-ear da marca e destacam-se pelo formato inovador, que se assemelha a um ear cuff, pelo conforto durante a utilização e pela tecnologia de reconhecimento inteligente do ouvido.

A versão bege já está disponível online, na Huawei Store, com um preço de venda de 179,00€. Esta versão apresenta um visual neutro em tons de areia, que se inspira nas vastas e calmas praias mediterrâneas.

A nova cor é versátil, permitindo ao utilizador combinar os auriculares com qualquer ocasião. Por sua vez, a textura sedosa e mate dos auriculares oferece uma experiência de toque agradável.

Leves, confortáveis e resistentes, são o dispositivo de áudio ideal para quem procura uma alternativa versátil aos auriculares convencionais. Estes FreeClip da Huawei estão, agora, disponíveis em três cores: preto, roxo e bege.

Pelo conforto que confirmámos, permitem uma utilização prolongada com uma autonomia de até 36 horas, quando utilizados com o estojo de carregamento. Além disso, contam com a classificação IP54 de resistência à água e ao suor, sendo ideais para os utilizadores que fazem uso do equipamento durante atividades físicas.

Os Huawei FreeClip incorporam uma série de gestos personalizáveis que se adequam a diversas funcionalidades, como ativar o assistente de voz no dispositivo emparelhado, atender e desligar chamadas, aumentar e diminuir volume, entre outras.

Huawei FreeClip