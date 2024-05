Apple lança iOS 17.5.1 com correção do erro que fazia com que as fotos apagadas voltassem

A Apple lançou o iOS 17.5.1 para o iPhone. A atualização de software aborda especificamente o problema das fotografias apagadas que, alegadamente, regressam após a atualização para o iOS 17.5.

Erro trouxe fotos comprometedoras de novo “à vida”

A Apple reconhece diretamente nas notas de lançamento o problema das fotografias eliminadas que comunicámos na semana passada:

Esta atualização fornece importantes correções de erros e resolve um problema raro em que as fotografias que sofreram corrupção da base de dados podiam reaparecer na biblioteca Fotografias, mesmo que tivessem sido eliminadas.

Não, a Apple não guarda secretamente as fotografias eliminadas

Embora alguns tenham perguntado se isto significa que a Apple guarda as nossas fotografias eliminadas, a explicação para o que realmente aconteceu é sugerida nas notas de lançamento.

A Apple está claramente embaraçada com o erro, uma vez que não cumpre os seus objetivos de privacidade. No entanto, o comportamento não foi projetado.

Em vez disso, a Apple parece descrever a correção como uma reparação dos mecanismos de tratamento da base de dados, garantindo que os registos de eliminação da biblioteca de fotografias são exatos para evitar que as fotografias anteriormente eliminadas voltem a aparecer.

A forma como a eliminação de fotografias foi concebida para funcionar é a seguinte: as fotografias são eliminadas pelo utilizador, movidas para o álbum Eliminadas recentemente e efetivamente eliminadas 40 dias mais tarde.

As fotografias podem ser completamente removidas manualmente antes de decorridos 40 dias, eliminando as imagens do álbum Recentemente eliminado.

O erro o que fez foi trazer fotos que ainda estariam no intervalo de 40 dias (para serem apagadas automaticamente), mas que tinham sido apagadas manualmente.