Saiba já quanto vão custar os novos iPhones 14 em Portugal

Já não era propriamente novidade o lançamento hoje do iPhone 14 por parte da Apple. Como referimos, a curiosidade estava na tecnologia que estas super máquinas iriam incluir. No geral, o iPhone 14 (normal) ganhou a tecnologia do antigo iPhone 13 Pro/13 Pro Max e os novos iPhone 14 Pro e 14 Pro Max estão um nível a cima dos seus antecessores.

Mas quanto custam em Portugal os novos iPhones 14? Venha descobrir.

Como é normal, a Apple lança sempre várias versões do iPhone. Com o lançamento do iPhone 14, a gigante de Cupertino apresentou ao mundo o novo iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e o mais poderoso de todos, o Phone 14 Pro Max.

De acordo com o site da Apple, o mais barato é o iPhone 14 de 128 GB que custará 1039 €. O iPhone 14 Plus com a mesma capacidade de armazenamento chegará ao mercado português por 1189 €.

Preços dos iPhone 14 em Portugal

iPhone 14 Pro - Desde 1349 €

Phone 14 Pro Max - Desde 1499 €

iPhone 14 - Desde 1039 €

iPhone 14 Plus - Desde 1189 €

Reserve a partir das 13h de 9 de setembro. O iPhone 14 está disponível a partir de 16 de setembro. O iPhone 14 Plus está disponível a partir de 7 de outubro.

(em atualização)