Afinal a Apple decidiu não integrar IA da Meta no iOS 18 por questões de privacidade

A Apple está aberta a integrar no iOS 18 e no iPhone todos os mecanismos de IA que estão disponíveis. Para isso tem procurado falar com todas as entidades e firmar acordos que vão entrar em ação no futuro. Uma das que estaria com a Apple era a Meta, mas sabe-se agora que a primeira decidiu não integrar a IA da segunda no iOS 18 por questões de privacidade.

Apple decidiu não integrar IA da Meta no iOS 18

A Apple terá rejeitado a oferta da Meta para incluir a sua IA no iOS 18 após tentarem uma parceria há alguns meses. Aparentemente, a Meta propôs a ideia e a empresa de Cupertino descartou após uma breve conversa. A razão é simples e mais uma vez são preocupações relacionadas com a privacidade do utilizador.

Surgiu no passado fim de semana a informação de que a Apple e a Meta estavam em negociações ativas para integrar o Llama, o seu LLM, como parte da Apple Intelligence no iOS 18. No entanto, aparentemente, a Apple nunca esteve realmente interessada nessa ideia e atualmente não há negociações ativas para um possível acordo.

Embora não existam conversas ativas atualmente, já existiram antes, quando a Apple procurava parceiros para integrar a IA como parte da Apple Intelligence. Ao negociar com a OpenAI e a Google, a Meta ofereceu o Llama, mas a Apple decidiu não continuar as negociações formalmente porque não considerou as práticas de privacidade da Meta suficientemente rígidas.

Outros modelos vão ser trazidos para o iPhone em breve

De referir que até ao final do ano, o ChatGPT estará integrado na Siri como parte da Apple Intelligence. Com isso vai sempre respeitar sempre a privacidade do utilizador e solicitar autorização antes de enviar pedidos ao chatbot da OpenAI. Por outro lado, o Gemini do Google também será integrado no futuro, embora vá demorar um pouco mais.

Nem todos os recursos de IA da Apple vão ser lançados em 2024. Alguns são esperados em 2025 e inicialmente apenas em inglês e apenas no iPhone 15 Pro ou superior e iPads e Macs com processador M1 ou superior.

Os utilizadores na União Europeia terão de esperar mais, pois nenhum destes recursos será lançado em 2024 devido à Lei dos Mercados Digitais. Esta exige que a Apple lance os novos recursos e depois aguarde que sejam aprovados. Portanto, estão já a ser feitos trabalhos para garantir o seu bom lançamento.