Depois vermos chegar o novo iPhone 14, a Apple não guardou os seus argumentos e tem também o novo iPhone 14 Pro e Pro Max disponíveis, elevando ainda mais o que estes smartphones oferecem.

Estes novos smartphones elevam ainda mais a oferta e trazem várias novidades interessantes. A maior dela está mesmo no notch, que é agora uma area dinâmica.

A primeira novidade está mesmo na zona superior, onde o notch foi transformado no que se chama agora Dynamic Island. Esta será uma nova área de notificações e que mostrará informação que se adapta e que será de extrema utilidade ao utilizador.

Isto traz também melhores widgets e uma integração maior dada aos programadores. Claro que o ecrã foi melhorado e tem agora ainda mais brilho e maior capacidade, isto nos 2 modelos.

Há que contar agora também com o esperado Always On Display, que vai permitir aos utilizadores deixarem de estar sempre a ligar o smartphone para verem as suas notificações. O ecrã adaptará as imagens de fundo e toda a informação.

Há também que contar com o novo SoC A16 Bionic, que garante mais poder de processamento e melhorias substanciais face aos modelos do ano passado. Este SoC foca-se primariamente na eficiência, ecrã e câmaras.

A fotografia é também uma área melhorada, como é normal nos modelos Pro e Pro Max. Assim, temos agora uma câmara principal de 48mp. Esta vai conseguir captar melhores fotografias e até no formato ProRAW há mudanças, com 48MP. A câmara UltraWide também foi melhorada e captura ainda com menos luz, com 12MP, igual à Telephoto.

Em termos de bateria, a Apple diz que nada mudou. Estes 2 modelos continuam a garantir 1 dia completo de utilização, sem quebras e sem perda de energia, como esperado.

Os novos iPhone 14 Pro e Pro Max chegam no dia 16 e vão custar 999 dólares e 1099 dólares, respetivamente. Podem ser pré-encomendados no dia 9 de setembro. O armazenamento máximo será de 1TB.