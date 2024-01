Vendas do iPhone da Apple pode registar um “declínio significativo” em 2024, diz analista

Como já é tradição, este ano deverá trazer um novo iPhone, que sucederá às máquinas assinadas pela Apple que já conhecemos. Segundo um analista, porém, as vendas do dispositivo poderão sofrer um "declínio significativo", em 2024.

A Apple tornou-se a principal fornecedora de smartphones na China, no ano passado, pela primeira vez. Contudo, a empresa reduziu as encomendas de "componentes-chave de semicondutores upstream", prevendo vender cerca de 200 milhões de unidades, numa queda de 15% anuais nas vendas do iPhone.

Esta conclusão resultou de uma análise da cadeia de fornecimento da Apple realizada por Ming-Chi Kuo, analista da TF International Securities.

Segundo o analista, as vendas semanais da Apple, na China, caíram de 30% a 40%, em relação ao ano anterior, nas últimas semanas, "e espera-se que essa tendência de queda continue".

A Apple pode ter o declínio mais significativo entre as principais marcas globais de telemóveis em 2024.

Na perspetiva de Kuo, esta queda dever-se-á, principalmente, ao regresso da Huawei como fabricante líder de smartphones, bem como à "preferência crescente por telemóveis dobráveis entre os utilizadores de gama alta como primeira escolha" no mercado chinês.

Além disso, também os telemóveis que integram Inteligência Artificial (IA) estão a mexer com o mercado.

Apple não está a saber estimular o mercado?

De facto, contrariamente à Apple, a Samsung aumentou a disponibilidade da sua nova série Galaxy S24 este ano em 5% a 10%, pois detetou uma procura "maior do que o esperado", muito devido aos recursos alimentados por IA.

Não sendo esperadas grandes alterações ao design do iPhone até 2025 "no mínimo", para Ming-Chi Kuo, o "impulso de disponibilidade e crescimento do ecossistema" da Apple estão destinados a diminuir.

Conforme informação mencionada pela CNBC, a Apple deverá apresentar resultados trimestrais esta quinta-feira, e os analistas esperam ver um crescimento de receita de apenas 0,6%, relativamente ao ano anterior.