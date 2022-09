Chegou o tão esperado e poderoso iPhone 14…

Será provavelmente o smartphone mais poderoso do mercado na sua gama. No entanto, o tempo o dirá! Tal como estava previsto, a Apple anunciou hoje o sucessor do iPhone 13 e as novidades são muitas.

Vamos conhecer melhor o tão esperado e poderoso iPhone 14 da gigante de Cupertino.

iPhone 14: igual ao iPhone 13 por fora, mas mais poderoso por dentro

Não havia muitas dúvidas de que hoje seria lançado o iPhone 14! As dúvidas, naturais, seriam, quais as inovações destas novas máquinas. Pois bem, a Apple subiu mais uns níveis e incluiu tecnologia de ponta no seu novo iPhone 14.

A Apple anunciou hoje o novo iPhone 14 e ‌iPhone 14‌ Plus, de 6,1 e 6,7 polegadas, respetivamente. As máquinas seguem o mesmo design do iPhone 13, mas chegam com novas câmaras, maior desempenho e até com suporte para ligações de emergência via satélite. HDR10, Dolby Vision, Haptic Touch, True Tone e tecnologia OLED, são algumas das características destas novas máquinas. O processador que os equipa é o poderoso A15 Bionic (o mesmo do iPhone 13 Pro e no ‌iPhone 13 Pro‌ Max).

As cores em que o iPhone 14 estará disponível são o vermelho, branco, azul, lilás e preto, com uma construção elegante em metal.

A câmara principal tem 12 MP e uma abertura de f/1.5, tem estabilizador ótico de imagem. A câmara frontal tem também 12 MP e abertura f/1.9, o que são valores bastante bons. Mas o resultado final, segundo a Apple, será surpreendente, muito também graças ao Photonic Engine.

Quanto vai custar o novo iPhone 14?

O iPhone 14 estará disponível por 799 dólares e a versão Plus por 899 dólares. As vendas começam a 16 de setembro, estando disponíveis a 7 de outubro.

Em breve devem estar disponíveis os preços para Portugal. Assim que tivermos essa informação, procederemos à atualização.