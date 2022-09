Revisitar a História da China com Where Winds Meet

Where Winds Meet foi apresentado na Gamescom e causou algum impacto na sua apresentação. Tendo algumas semelhanças como Ghost of Tsushima, o jogo decorre numa China Antiga num período difícil daquele país oriental.

Venham conhecer um pouco mais sobre este titulo da Everstone Studio, sediada na China.

Dos estúdios chineses Everstone Studio, surgiu na Gamescom deste ano, o seu próximo trabalho: Where Winds Meet.

Trata-se de um RPG de aventura (um open-world action-adventure RPG) que decorre num mundo oriental aberto à exploração e que leva os jogadores a conhecerem um pouco mais da História da China.

Os Everstone Studios, são uma equipa recente e que focam o seu desenvolvimento em jogos com formato de mundo aberto à exploração (open world) e que apresentam narrativas sobre histórias centenárias.

Where Winds Meet trata-se de um jogo completamente novo (é um RPG repleto de aventura e ação) que se encontra em desenvolvimento para PC, no qual os jogadores irão forjar os seus próprios destinos no decorrer dos últimos dias na Era dos 10 Reinos, na Antiga China. Um aparte para a beleza com que o trailer apresenta esta China Antiga (entre os anos 907 e 979).

Uma altura conturbada da China, que se encontrava dividida em reinos/estados em guerra e convulsão social.

Em Where Winds Meet, os jogadores vestem a pele de um experiente soldado, mestre no uso de espadas assim como de artes marciais (estilo de combate Wuxia).

Quando em combate, o jogador pode contra-atacar os golpes dos inimigos, usar o Tai Chi para refletir os seus ataques ou usar acrobacias e saltos para atacá-los de todos os ângulos. O jogador também terá acesso a uma série de habilidades de artes marciais e a armas de longo alcance, permitindo uma mistura de habilidades distintas em combate para derrotar seus inimigos, criando sua própria abordagem de combate.

Por outro lado, o mundo de Where Winds Meet é o lar também de diferentes espécies de animais selvagens e criaturas sobrenaturais, o que por sua vez exige que o jogador tenha abordagens distintas no decorrer dos combates.

As habilidades de artes marciais do nosso herói podem também vir a ser usadas no jogo para explorar o belo mundo de Where Winds Meet. Graças à agilidade que conferem ao nosso personagem, permitirão escalar paredes, saltar sobre telhados e correr pelas ondas.

Uma breve referência ainda para a existência de um cavalo, nosso fiel companheiro que nos acompanha na aventura e que pouco se sabe se terá alguma influência ou importância acrescida na história.

Segundo os Everstone Studios, o sistema de combate é importante em Where Winds Meet mas existe muito mais para além dele. Vai existis um sistema de profissões ou ocupações que permite ao jogador ter outros tipos de ocupação para o seu personagem. Ou seja, apesar de ser um espadachim brutal, o jogador pode optar por em dada altura, dar-lhe uma orientação como médico, guarda-costas, mercador ou um orador com o poder das palavras, por exemplo.

O jogo terá um sistema expansivo de construção com mais de 600 componentes autênticos que permitirão aos jogadores criarem estruturas próprias e personalizadas.

Pelo que se pode ver no trailer, existem algumas semelhanças visuais a Ghost of Tsushima (que experimentámos aqui).

Por tudo isto e muito mais que ainda estará para ser divulgado, Where Winds Meet é um jogo a ter debaixo de olho, certamente.