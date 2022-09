Há já algum tempo que se fala da chegada do suporte para comunicações de emergência por satélite nos smartphones. As marcas parecem interessadas nesta possibilidade, para garantir cobertura em zonas sombra e sem que os operadores consigam ter rede.

Tudo apontava para que a Apple fosse a primeira a dar este suporte, com o Android a querer seguir imediatamente esse caminho. Afinal foi outra marca a trazer esta novidade de forma antecipada e antes de todos. Curiosamente, foi a Huawei a conseguir, com o seu novo Mate 50 Pro.

Como todos sabem a Huawei tem estado arredada do universo dos smartphones, pelo menos no que toca à Europa. Mesmo no seu país a marca tem sofrido um abrandamento nas vendas, mas isso não a impede de apostar em novos modelos e na investigação e desenvolvimento, conseguindo tecnologias que são disruptivas e inovadoras.

A prova disso veio agora com o Mate 50 Pro, que a Huawei apresentou ontem. Este novo modelo conseguiu bater o iPhone 14 e é o primeiro a trazer suporte para comunicações de emergência por satélite. Esta deverá ser uma novidade que a Apple hoje vai apresentar na sua keynote.

Por agora esta novidade parece estar limitada à China, mas não em todo o seu território, deixando de fora Hong Kong, Macau e Taiwan. Quem vai fornecer a comunicação será a rede global de satélites BeiDou da China. Por agora será possível enviar mensagens, mas não as receber, bem como navegar por satélite.

Os argumentos do Mate 50 Pro continuam com versões 4G do chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 e com 8 GB de RAM. Tem um ecrã OLED de 6,74 polegadas com taxa de atualização de 120Hz. Inclui uma câmara traseira principal de 50 megapixels, uma ultra grande angular de 13 megapixels e uma câmara de 64 megapixels capaz de zoom digital de 200x.

Esta foi uma jogada importante da Huawei, que assim conseguiu bater a Apple e toda a sua concorrência direta. Oferece com este modelo comunicações de emergência por satélite, que tal como se esperava é reduzida e muito limitada. Apenas consegue enviar mensagens, algo que já se sabia, sendo focada para situações e emergência.

Resta saber se a Apple vai mesmo apresentar esta novidade na sua keynote e quanto tempo demorará a chegar com o suporte no Android. Ainda assim, e como já aconteceu noutras situações, a Huawei conseguiu toda a concorrência na novidade e na inovação.