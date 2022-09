Irlanda multa o Instagram em 405 milhões de euros devido aos dados de crianças

Volta e meia surgem notícias que põem em cheque a segurança das várias redes sociais que temos atualmente ao nosso dispor. Mas se a plataforma chinesa TikTok acaba por ser a mais polémica, a verdade é que todos estes serviços podem ter no geral algumas fragilidades.

Desta forma, as mais recentes informações indicam que a Irlanda multou recentemente a rede social Instagram em 405 milhões de euros devido aos dados de crianças.

Irlanda multa Instagram por dados de crianças

Segundo a notícia avançada pela agência Reuters, a entidade reguladora de privacidade de dados da Irlanda concordou com a aplicação de uma multa com o valor recorde de 405 milhões de euros contra a popular rede social Instagram, que pertence à empresa Meta de Mark Zuckerberg. De acordo com um porta-voz da entidade reguladora, esta multa vem no seguimento de uma investigação sobre a utilização de dados de crianças.

Por outro lado, um porta-voz do Meta já adiantou, através de um comunicado enviado por e-mail, que a plataforma de fotografias pretende recorrer e apelar contra esta mesma multa.

A investigação teve início no ano de 2020 e focou-se sobretudo nos utilizadores que tinham menos do que 13 anos até aos 17 anos, e que tinham permissão para gerir contas comerciais, o que permitiu e facilitou a publicação de alguns dados pessoais, tais como o número de telefone e/ou o endereço de e-mail do utilizador.

Segundo um porta-voz do Data Protection Commissioner (DPC), que é o principal regulador da Meta, "adotámos a nossa decisão final na sexta-feira passada e esta indica uma multa de 405 milhões de euros". Além disso é também referido que os dados completos da decisão serão publicados durante a próxima semana.

Já o porta-voz do Instagram diz que discorda da forma como a multa foi calculada e também diz que está a analisar cuidadosamente a decisão.