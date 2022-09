É normal que de forma periódica o WhatsApp limite os dispositivos e as versões que este serviço suporta. Esta uma forma de garantir o acesso às mais recentes funcionalidades e às capacidades destes mesmos sistemas.

Desta vez vai ser o iOS e vários iPhones a serem bloqueados, removendo assim vários smartphones da Apple. Esta é novidade que chega já no próximo mês e certamente vai afetar muitos utilizadores, que ainda usam estes modelos. Venha saber quais os iPhones afetados.

Há mudanças importantes no WhatsApp

Esta é uma novidade que certamente irá agradar a poucos utilizadores. Será já no próximo dia 24 de outubro que o WhatsApp terá mais um corte nos sistemas suportados e que deixará de forma muitos utilizadores. Desta vez os afetados são os iPhones e algumas versões mais antigas do iOS.

A mensagem que surge abaixo tem estado a ser vista por vários utilizadores e indica de forma clara o que vai acontecer em breve. No final do próximo mês há mais uma atualização do WhatsApp, que desta vez vai deixar de forma o iOS 10 e o iOS 11.

O iOS 10 e o iOS 11 ficam sem suporte

Para além desta notificação, o WhatsApp tem também informação clara do que irá acontecer. O serviço tem nas suas páginas de suporte que o sistema mínimo suportado é o iOS 12 e que todos devem atualizar para esta versão ou uma mais recente que esteja disponível e seja suportada pelos iPhones dos utilizadores.

Com este novo requisito, o WhatsApp vai obrigar muitos utilizadores a fazerem a atualização que podem estar a adiar há algum tempo. Os níveis de adoção das novas versões são elevados nos iPhones, mas ainda assim há utilizadores que preferem manter as versões mais antigas.

iPhones têm de atualizar ou perdem o serviço

Assim, e caso esteja a usar o WhatsApp no ​​iPhone 5S, iPhone 6 ou iPhone 6S, deverá fazer a atualização dos smartphones, para a versão 12 do iOS. No entanto, e se estiver a usar o iPhone 5 ou o iPhone 5C, o WhatsApp simplesmente deixará de funcionar, já que estes não têm suporte para o iOS 12.

O WhatsApp reforça que a remoção do suporte para determinadas versões do iOS é necessária para oferecer suporte aos recursos mais recentes implementados no WhatsApp. Também, ao atualizar para uma versão recente do iOS, os utilizadores também beneficiam ao ter presente as atualizações de segurança recomendadas nos seus iPhones.