Apple lança macOS Sonoma 14 para a sua linha de computadores Mac

Estava anunciado há algumas semanas que a Apple iria atualizar o seu macOS Sonoma operativo hoje, 26 de setembro. Como tal, se tem um Mac compatível com esta nova versão do sistema operativo macOS, descarregue e tire partido das muitas novidades que hoje apresentamos.

Quais são os Macs compatíveis?

Antes de mais é importante perceber se a sua máquina poderá receber esta atualização ou ficar na versão anterior, o macOS Ventura. Estes são os modelos compatíveis e aptos a receber o Sonoma:

MacBook Pro: 2018 e posterior

MacBook Air: 2018 e posterior

Mac mini: 2018 e posterior

iMac: 2019 e posterior

iMac Pro: 2017

Mac Studio: 2022 e posterior

Mac Pro: 2019 e posterior

Apresentados os computadores que podem receber a nova versão, vamos às novidades.

O que há de novo no macOS Sonoma 14?

Depois de 5 versões beta e duas RC, a versão final está aí e traz-nos muitas das promessas que a Apple apresentou em junho.

Muitas das funcionalidades que estão no iOS 17 também estão no macOS Sonoma. A aplicação Mensagens suporta uma nova experiência de autocolantes que transforma todos os emojis em autocolantes, o álbum Pessoas consegue reconhecer animais de estimação e o Visual Lookup funciona com vídeos e consegue reconhecer alimentos e identificar símbolos em etiquetas e sinais.

As AirTags podem ser partilhadas com outras pessoas através da aplicação Encontrar, as palavras-passe das Chaves do iCloud podem ser partilhadas com amigos e familiares, a aplicação Notas suporta PDFs em linha e a Siri pode agora ser ativada sem dizer "Hei".

As notas de lançamento completas da Apple para a atualização estão abaixo:

Novidades macOS Sonoma 14 Proteção de ecrã Fantásticos protetores de ecrã de locais de todo o mundo tornam-se facilmente no papel de parede do seu ambiente de trabalho quando inicia sessão;

Papeis dinâmicos para alternar entre proteções de ecrã por tema, incluindo Paisagem, Paisagem urbana, Debaixo de água e Terra. Widgets Os widgets podem ser colocados em qualquer parte do ambiente de trabalho e adaptam-se à cor do seu papel de parede enquanto trabalha nas aplicações;

Os widgets do iPhone podem ser adicionados ao Mac quando o iPhone estiver por perto ou na mesma rede Wi-Fi;

Os widgets interativos permitem realizar ações diretamente a partir do widget, tais como executar um atalho, pausar conteúdos multimédia, etc. Videoconferência A Sobreposição de apresentação mantém-no na linha da frente enquanto partilha o ecrã no FaceTime ou nas aplicações de videoconferência de terceiros (Mac com Apple silicon);

As reações colocam efeitos 3D como corações, balões, confettis e outros à sua volta em videochamadas e podem ser ativadas com gestos (Mac com Apple silicon, Continuity Camera com iPhone 12 e posterior). Safari e palavras-passe Os perfis mantêm a navegação separada para tópicos como trabalho e pessoal, separando o histórico, os cookies, as extensões, os grupos de separadores e os favoritos;

As aplicações Web permitem utilizar qualquer site como uma aplicação, com um ícone no Dock para um acesso mais rápido e uma barra de ferramentas simplificada para facilitar a navegação;

A Navegação Privada melhorada bloqueia as janelas de navegação privada quando não as está a utilizar, impede o carregamento de rastreadores conhecidos e remove o rastreio que o identifica a partir de URLs;

A partilha de palavras-passe e de chaves de acesso permite-lhe partilhar facilmente contas com contactos de confiança. Mensagens Os Live Stickers são sincronizados do iOS e iPadOS para o macOS, dando-lhe acesso aos Live Stickers que cria no iPhone e iPad;

Os filtros de pesquisa para pessoas, palavras-chave e tipos de conteúdo como fotografias ou ligações ajudam-no a encontrar mais facilmente o que procura;

Deslize para responder em linha em qualquer balão do Mensagens (iMessage). Jogos O Modo de Jogo dá aos jogos a prioridade máxima na CPU e GPU, proporcionando velocidades de fotogramas mais consistentes e menor latência para os comandos sem fios e AirPods (Mac com silício Apple). Teclado A precisão melhorada da autocorreção torna a escrita ainda mais fácil, utilizando um modelo de linguagem baseado em transformadores mais potente;

O texto preditivo em linha mostra previsões de uma e várias palavras que pode adicionar premindo a barra de espaços;

A experiência do ditado melhorada permite utilizar a voz e o teclado em conjunto para introduzir e editar texto. AirPods O Áudio adaptável oferece um novo modo de audição que combina dinamicamente o Cancelamento ativo de ruído e a Transparência para adaptar a experiência de controlo de ruído com base nas condições do seu ambiente (AirPods Pro (2.ª geração) com o firmware mais recente);

O Volume personalizado ajusta o volume dos seus conteúdos multimédia em resposta ao seu ambiente e às suas preferências de audição ao longo do tempo (AirPods Pro (2.ª geração) com o firmware mais recente);

A Reconhecimento de conversação reduz o volume dos seus conteúdos multimédia e melhora as vozes das pessoas à frente do utilizador, ao mesmo tempo que reduz o ruído de fundo (AirPods Pro (2.ª geração) com o firmware mais recente);

Prima para silenciar e ativar o microfone premindo a haste dos AirPods ou a Digital Crown nos AirPods Max durante uma chamada (AirPods (3.ª geração), AirPods Pro (1.ª e 2.ª geração) ou AirPods Max com o firmware mais recente);

A comutação automática dos AirPods melhorada deteta agora o Mac até 2 vezes mais depressa (AirPods (2.ª e 3.ª geração), AirPods Pro (1.ª e 2.ª geração), AirPods Max com o firmware mais recente). Privacidade Os Avisos de Conteúdo Sensível podem ser ativados para ajudar a evitar que os utilizadores vejam inesperadamente imagens sensíveis nas Mensagens;

As proteções alargadas de Segurança da Comunicação para crianças detetam agora vídeos com nudez, para além de fotografias partilhadas através de Mensagens e do sistema de seleção de fotografias;

As permissões de partilha melhoradas permitem-lhe escolher as fotografias a partilhar e adicionar eventos de calendário sem fornecer acesso a toda a sua biblioteca de fotografias ou calendário Acessibilidade O Live Speech permite-lhe escrever o que pretende dizer e lê-o em voz alta em chamadas FaceTime ou conversas pessoais;

A Voz pessoal ajuda os utilizadores em risco de perda de fala a criar uma voz que soa como eles, de forma privada e segura, utilizando a aprendizagem automática no dispositivo;

Os dispositivos auditivos compatíveis com iPhone podem ser emparelhados e utilizados com Mac (MacBook Pro (2021), Mac Studio (2022) e computadores Mac com chip M2). Esta versão também inclui outras funcionalidades e melhorias: O preenchimento automático do código de verificação único do Mail ajuda-o a iniciar sessão rapidamente em sites no Safari, sem sair do browser;

Os PDFs em linha e as digitalizações de documentos no Notes são apresentados a toda a largura, facilitando a sua visualização;

As listas de compras nos Lembretes agrupam automaticamente itens relacionados em secções à medida que os adiciona:

A pesquisa visual de receitas ajuda-o a encontrar pratos semelhantes a partir de uma fotografia;

A Pesquisa visual em vídeo ajuda-o a saber mais sobre objetos que aparecem em fotogramas de vídeo em pausa;

Os animais de estimação no álbum Pessoas em Fotografias fazem emergir animais de estimação individuais, tal como amigos ou membros da família;

Opção de dizer "Siri" em vez de "Hey Siri" para uma forma mais natural de ativar a Siri (Mac com silicone Apple, AirPods Pro (2.ª geração));

O modo de elevado desempenho na Partilha de ecrã suporta fluxos de trabalho a cores e melhora a capacidade de resposta ao aceder remotamente a um Mac (Mac com Apple silicon);

A partilha de itens em Encontrar permite-lhe partilhar um AirTag com um máximo de cinco pessoas;

O Histórico de atividades na app Casa apresenta um histórico recente de eventos para fechaduras de portas, portas de garagem, sistemas de segurança e sensores de contacto;

Gestão da autonomia da bateria atualizada no MacBook Air de 13 polegadas com chip M2 para otimizar a autonomia da bateria a longo prazo.

Como instalar o macOS Sonoma

Abordamos a forma de instalar para aqueles que estão a experimentar pela primeira vez esta ação. Como poderemos ver, é bastante simples instalar o macOS Sonoma.

Aceda a Definições do sistema (Preferências do sistema em versões mais antigas do macOS).

(Preferências do sistema em versões mais antigas do macOS). Clique em Geral .

. Clique em Atualização de software e o Mac irá procurar a atualização. Se for o dia em que o Sonoma chegar, poderá ter de esperar algum tempo até que apareça.

Clique em Atualizar agora e aguarde que o instalador do macOS seja transferido.

e aguarde que o instalador do macOS seja transferido. Quando o instalador tiver sido transferido, clique em Instalar e aguarde enquanto o software é instalado no Mac (durante esse período, não poderá utilizar o Mac).

E pronto, agora aproveita as novidades que o novo sistema operativo macOS Sonoma tem para oferecer.