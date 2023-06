Todos os anos a Apple renova o macOS e traz uma nova versão, ajustada ao que tem desenvolvido e que traz também para o iOS e iPadOS. Este ao não foi diferente e chega agora o macOS Sonoma.

A Apple tem aproximado os seus sistemas operativos e com o macOS Sonoma isso volta a ser visto. Toda as novidades que a empresa colocou no iOS e iPadOS vão chegar ao novo sistema para desktop.

Além disso, tem também uma verdadeira mudança nos widgets. Estes passam agora a poder ser colocados em qualquer lugar da área de trabalho, para serem mais interessantes e simples de ver. Claro que para não atrapalhar o trabalho, ao ter uma app aberta, estes vão ficar escondidos.

Outra melhoria da Apple vem para a parte gaming. O macOS Sonoma traz agora um novo modo dedicado aos jogos e que consegue dar ainda mais para esta área, reduzindo latências e dando mais desempenho.

Este modo será simples de aplicar aos jogos já existentes, tendo apenas de serem convertidos com a framework que a Apple desenvolveu.

As chamadas vídeo recebem também uma melhoria e que traz o utilizador para a frente de qualquer apresentação. Este modo coloca-o numa área que podem ser movida e que coloca o utilizador em primeiro plano. Esta pode ser usada em qualquer app de comunicação.

O Safari também tem melhorias nesta versão do macOS e assim está mais seguro e com melhor desempenho. Temos também agora perfis para separar o trabalho das navegações mais pessoais. A chegada das webapps permite que qualquer site seja transformado numa app.

Todas estas novidades vão agora ser desenvolvidas e testadas preparando o macOS Sonoma para ser lançado mais tarde no ano, provavelmente no final do verão.