tvOS agora vem também com o Facetime! Mas há mais…

A Apple acaba de anunciar um conjunto muito interessantes que chegam com o novo tvOS 17. A maior novidade é sem dúvida a integração do popular Facetime da Apple que permite realizar chamadas por áudio e vídeo. Mas na TV também vai haver a possibilidade de ter o popular Zoom e Webex.

Integrado nas novidades de Audio e Home, a Apple revelou as várias novidades que vão fazer parte da nova versão do tvOS. Como referido, o Facetime vai passar a estar também disponível na TV. Esta nova funcionalidade aproveitará o recurso de câmara de continuidade da Apple, permitindo que as pessoas usem uma câmara do iPhone ou iPad ligada sem fio para participar numa chamada de vídeo.

No segmento das videoconferências, o novo tvOS também terá suporte para o Zoom e para o Webex.

Resumo das novidades do tvOS 17

A Apple renovou também toda a interface do Control Center. Destaque também para a nova funcionalidade que permitirá localizar o comando.