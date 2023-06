A Apple tem no seu smartwatch uma das melhores propostas do mercado. Assim, quer dar aos utilizadores o melhor sistema para tirar o máximo deste relógio. No watchOS 10 a empresa quer renovar as faces de relógio e dar ali o máximo de informação.

Com o watchOS a Apple a Apple quer dar o máximo aos utilizadores e assim quer renovar as faces de relógio para dar ali o máximo, de forma simples e intuitiva. Assim, bastará rodar a coroa para ver toda a informação, arrumada em pilha e que pode ser vista de forma rápida.

Também as apps foram ajustadas e assim exprimem melhor todas as condições presente, quer sejam do tempo, da hora outras. Também dentro destas, o utilizador poderá rodar a coroa para ver ainda mais informação.

O conhecido Charlie Brown faz parte agora do watchOS 10 e assim complementar as muitas faces de relógio que a Apple traz nesta versão. Estas são capazes de interagir com o mostrador e assim animar mais esta área.

No campo das atividades físicas, sempre presentes no Apple Watch, há uma novidade que era esperada. Falamos do ciclismo, que está agora disponível e que vai permitir ligar o relógio a qualquer equipamento Bluetooth para avaliar o desempenho do utilizador.

Há mais novidades nesta área com a funcionalidade de caminhada a ter informações adicionais, bem como o golf e outras. No campo da saúde mental, a Apple resolveu apostar de forma firme. Há uma app para o ajudar a perceber problemas, que também vai estar no iOS 17.

Para ajudar em várias áreas, o Apple Watch vai medir o tempo que passamos na rua. Este será particularmente importante para as crianças e para ajudar a impedir problemas de visão.

Estas novidades tornam este sistema ainda melhor e mais capaz de tirar o máximo do Apple Watch. Todas as novidades vão permitir que os utilizadores consigam monitorizar e acompanhar a sua saúde.