Apple lança versões beta 3 atualizadas do iOS 18 e macOS Sequoia para programadores

Depois de há uma semana a Apple ter lançado as versões beta 3 dos seus vários sistemas operativos, disponibiliza agora uma atualização dessa própria versão beta. Uma modalidade que a Apple já havia introduzido para "correções menores". Desta vez está a tratar do iOS 18 e macOS Sequoia.

A Apple está agora a lançar versões atualizadas do iOS 18 beta 3 e do macOS Sequoia beta 3. As compilações revistas chegam uma semana após o lançamento do beta 3 original e são uma forte indicação de que a empresa se está a preparar para lançar os primeiros betas públicos do iOS 18 e do macOS 15.

Nova compilação do iOS 18 beta 3 e macOS 15 beta 3

Segundo o site developer.apple.com, o número da compilação atual para iOS 18 beta 3 é 22A5307f, enquanto o novo é 22A5307i. Para o macOS Sequoia, o novo número da compilação é o 24A5289h, enquanto o anterior era o 24A5289g. Atualmente, não é claro se há algo de novo nestas versões atualizadas, mas é provável que tragam apenas algumas correções de erros adicionais.

Há muita expetativa sobre quando a Apple habilitará os recursos do Apple Intelligence no iOS 18 beta e no macOS Sequoia beta. Até agora, nenhuma das coisas relacionadas à IA está disponível para utilizadores beta. A empresa disse que alguns recursos estariam disponíveis no final deste verão, enquanto outros não são esperados até 2025.

Com o iOS 18 beta 3, a Apple introduziu uma nova variante do papel de parede padrão do sistema que muda de cor durante o dia. A atualização também aperfeiçoa a nova aplicação Fotografias e a interface da lanterna redesenhada nos iPhones com Dynamic Island.

A atualização também ativou o RCS no iPhone para mais operadoras em todo o mundo, mas ainda não chegou a Portugal.