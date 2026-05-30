O Apple Music vai mudar e poderá ter um planos grátis

Uma nova atualização da versão Android do Apple Music sugere que mudanças importantes podem estar no caminho da estrutura de subscrições da plataforma. Alguns excertos de código descobertos na versão beta da aplicação indicam a possibilidade de introdução de diferentes planos de subscrição. O mais interessante seria um planos grátis.

O Apple Music vai mudar em breve

Segundo informações partilhadas por Aaron Perris, a versão beta da aplicação Apple Music para Android contém alguns avisos importantes. Estes avisos sugerem que os utilizadores podem encontrar restrições no acesso a determinados recursos deste serviço da Apple.

Os avisos "Acesso Premium necessário" e "Não é possível puxar mais faixas" dentro da aplicação sugerem que a plataforma está a trabalhar num novo modelo. Estas restrições são comuns, especialmente em planos de subscrição gratuitos ou de baixo custo.

O Apple Music tem sido uma das poucas plataformas que não oferece uma opção de subscrição gratuita. Os executivos da empresa já declararam que hesitaram em oferecer planos gratuitos. Neste caso, não é possível utilizar dispositivos Android e dispositivos Apple. Embora ainda não tenha sido excluído nenhum anúncio oficial, o surgimento destes detalhes nas versões beta aumenta as expectativas de que novas funcionalidades possam chegar em breve.

Serviço de música poderá ter um planos grátis

Perris sugere ainda que estas restrições podem estar relacionadas com um recurso diferente, como as estações de rádio. No entanto, convém lembrar que funcionalidades como limites para saltar faixas são práticas comuns nos planos de concorrentes gratuitos como o Spotify.

Oliver Schusser, CEO da Apple Music, deixou recentemente claro numa entrevista que é contra os planos gratuitos. Schusser afirmou que a empresa organiza-se para não oferecer uma opção gratuita para o serviço. Apesar desta abordagem da gestão da empresa, estas alterações no software são dignas de nota. Resta saber se a Apple irá flexibilizar o seu modelo de subscrição para alcançar uma base de utilizadores mais ampla.

Atualmente, o Apple Music é oferecido aos utilizadores por 7,49 € por mês, com um mês de teste gratuito. Ainda não é claro como os preços e as características irão mudar caso sejam adicionadas novas opções de subscrição.