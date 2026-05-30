SOMBRAS: Negative Frames, viver o mundo através de fotografias

Os estúdios indie Maboroshi Artworks, encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto, SOMBRAS: Negative Frames. Uma aventura que promete uma forte narrativa, nostalgia e... muita meditação. Venham conhecê-la melhor.

A equipa de desenvolvimento independente Maboroshi Artworks e a editora Entalto Publishing revelaram recentemente o seu novo jogo SOMBRAS: Negative Frames.

Trata-se de um jogo de terror que se caracteriza por ter uma narrativa forte e densa, decorrendo numa perspectiva de primeira pessoa, e que apresenta mecânicas de fotografia inovadoras e que adensam ainda mais a sensação de peso, profundidade e claustrofobia.

SOMBRAS: Negative Frames, tem lançamento previsto no quarto trimestre de 2026 para Playstation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X e PC.

Trata-se de um jogo narrativo com algumas doses de nostalgia e que apresenta leves elementos de terror e um sistema fotográfico envolvente, explorando temas como juventude, arte, identidade mista e relações familiares disfuncionais.

Shiomi Alterio, a personagem que o jogo acompanha, é uma estudante de fotografia de origem japonesa e espanhola, e vive com o pai numa pacata cidade japonesa após o recente divórcio dos pais, longe da vida na Europa que foi obrigada a deixar para trás.

Certa noite, Shiomi é engolida pelo seu espelho, levando-a para uma dimensão sombria composta por ruas familiares, sombras famintas e um grupo de muitas outras miúdas que se assemelham com ela... O jogador terá de ajudar Shiomi a regressar a casa tirando fotos de paisagens incomuns, sobrevivendo a encontros perturbadores e reunindo cada fragmento de seu EU despedaçado.

Ao percorrer as ruas assustadoramente distorcidas e familiares da sua cidade, Shiomi vai tirando fotos impressionantes. Ao revelar o seu rolo de fotografias vai ganhando inspiração suficiente para melhorar a sua câmara e desvendar os muitos segredos desse mundo liminar.

Pelo caminho vai fazendo amizades com versões alternativas de si mesma, numa dinâmica extremamente nostálgica e na qual lhe é permitido reviver as suas decisões e quem ela é na realidade. Vai ter também, de fugir dos seus próprios medos reprimidos ao longo dos anos.

A aventura através do seu EU, vai levar Shiomi a descobrir e colecionar inúmeros objetos ocultos e destrancar as portas misteriosas que bloqueiam o seu caminho.

SOMBRAS: Negative Frames, tem lançamento previsto no quarto trimestre de 2026 para Playstation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X e PC.