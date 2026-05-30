XPENG na liderança do Software Defined Vehicle. A indústria automóvel está a mudar
Já deve ter dado conta de que os automóveis estão a deixar de ser apenas máquinas para se tornarem plataformas tecnológicas em constante evolução. Frequentemente diz-se que são computadores sobre rodas. Prova dessa evolução, a XPENG destaca-se como uma das marcas que lidera esta mudança através dos chamados Software Defined Vehicles (SDV), veículos cujo software é tão importante quanto o hardware. Sabe o que é?
Carros são hoje menos mecânica e muito mais tecnologia
Durante mais de um século, a evolução dos automóveis esteve principalmente ligada à mecânica. Motores mais eficientes, suspensões mais sofisticadas, travões mais seguros ou transmissões mais avançadas marcaram as grandes transformações da indústria.
Hoje, contudo, o setor automóvel atravessa uma mudança sem precedentes. O software tornou-se tão importante quanto o motor, a bateria ou o chassis. Esta transformação deu origem a um novo conceito: o Software Defined Vehicle (SDV), ou veículo definido por software.
Na prática, trata-se de um automóvel cuja evolução deixa de depender exclusivamente do hardware instalado na fábrica e passa a ser determinada, em grande medida, pelo software que controla os seus sistemas.
O carro deixa de ser um produto estático para se tornar numa plataforma tecnológica em constante evolução.
O que é exatamente um Software Defined Vehicle?
Num automóvel tradicional, a maioria das funcionalidades fica definida no momento em que o veículo sai da linha de produção.
Se o fabricante desenvolver uma nova funcionalidade meses ou anos depois, normalmente será impossível adicioná-la aos veículos já vendidos sem alterações físicas complexas. Num Software Defined Vehicle a lógica é diferente.
Grande parte das funções do automóvel é controlada por software centralizado, permitindo que novas capacidades sejam adicionadas através de atualizações remotas. O conceito aproxima-se muito daquilo que já acontece com os smartphones.
Quando compramos um telemóvel, este continua a receber melhorias, novas funcionalidades, correções de segurança e otimizações durante vários anos. O mesmo princípio está agora a ser aplicado aos automóveis.
O automóvel está a transformar-se num computador sobre rodas
Os veículos modernos já integram dezenas de unidades de processamento e milhões de linhas de código.
Um automóvel elétrico avançado pode conter mais software do que um avião comercial desenvolvido há apenas algumas décadas.
Sistemas como:
- Gestão da bateria
- Condução assistida
- Navegação inteligente
- Controlo climático
- Assistentes de voz
- Segurança ativa
- Entretenimento
...dependem cada vez mais de algoritmos e capacidade computacional.
A tendência da indústria passa agora pela consolidação destes sistemas numa arquitetura centralizada, mais poderosa e mais fácil de atualizar.
Porque é que os fabricantes estão a apostar nos SDV?
A resposta está na velocidade da inovação tecnológica. O desenvolvimento de novas funcionalidades já não segue os ciclos tradicionais da indústria automóvel, que podem durar vários anos.
Os consumidores estão habituados a receber melhorias constantes nos dispositivos digitais que utilizam diariamente. Os fabricantes procuram agora oferecer essa mesma experiência nos seus automóveis.
As principais vantagens dos Software Defined Vehicles:
- Novas funcionalidades sem necessidade de visitar oficinas
- Melhorias de desempenho ao longo do tempo
- Correções de segurança mais rápidas
- Maior personalização da experiência do utilizador
- Integração com novos serviços digitais
O veículo continua a evoluir mesmo depois de sair do concessionário.
As atualizações OTA são a peça central
Uma das características mais visíveis dos SDV são as atualizações OTA (Over-the-Air). Através de ligação à Internet, o fabricante pode atualizar remotamente vários sistemas do automóvel.
Estas atualizações podem incluir:
- Novas funções de assistência à condução
- Melhorias da autonomia
- Otimizações do carregamento
- Atualizações da interface gráfica
- Correções de segurança
- Novos modos de condução
O processo é semelhante à atualização de um smartphone, mas aplicado a sistemas muito mais complexos.
O papel da inteligência artificial
A inteligência artificial é um dos grandes motores desta transformação. Os sistemas modernos utilizam IA para analisar informação proveniente de câmaras, radares, sensores ultrassónicos e LiDAR, criando uma perceção detalhada do ambiente envolvente.
Esta capacidade permite:
- Reconhecimento de obstáculos
- Assistência à condução em ambientes urbanos
- Prevenção de colisões
- Estacionamento automatizado
- Assistentes vocais mais naturais
Quanto maior for a capacidade computacional do veículo, mais sofisticadas poderão ser estas funções.
O caso da XPENG
A XPENG é um dos fabricantes que mais tem apostado no conceito de Software Defined Vehicle. A marca chinesa desenvolveu uma arquitetura centrada no software e na inteligência artificial, permitindo que os seus veículos recebam regularmente novas funcionalidades através de atualizações OTA.
Tecnologias como o sistema XNGP, os assistentes de condução baseados em IA, o cockpit inteligente e as funcionalidades avançadas de estacionamento são exemplos desta abordagem.
A estratégia da empresa assenta na ideia de que o automóvel deve evoluir continuamente ao longo da sua vida útil.
O futuro dos automóveis será definido pelo software
Os motores elétricos vieram alterar profundamente a indústria automóvel, mas a verdadeira revolução pode estar a acontecer no software.
Nos próximos anos, os veículos serão cada vez mais capazes de aprender, adaptar-se e evoluir através de atualizações remotas. A distinção entre automóvel e dispositivo tecnológico tornar-se-á cada vez menos evidente.
O Software Defined Vehicle representa precisamente essa mudança: um carro que já não é apenas construído na fábrica, mas que continua a ser desenvolvido durante toda a sua vida.