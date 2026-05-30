XPENG na liderança do Software Defined Vehicle. A indústria automóvel está a mudar

Já deve ter dado conta de que os automóveis estão a deixar de ser apenas máquinas para se tornarem plataformas tecnológicas em constante evolução. Frequentemente diz-se que são computadores sobre rodas. Prova dessa evolução, a XPENG destaca-se como uma das marcas que lidera esta mudança através dos chamados Software Defined Vehicles (SDV), veículos cujo software é tão importante quanto o hardware. Sabe o que é?

Carros são hoje menos mecânica e muito mais tecnologia

Durante mais de um século, a evolução dos automóveis esteve principalmente ligada à mecânica. Motores mais eficientes, suspensões mais sofisticadas, travões mais seguros ou transmissões mais avançadas marcaram as grandes transformações da indústria.

Hoje, contudo, o setor automóvel atravessa uma mudança sem precedentes. O software tornou-se tão importante quanto o motor, a bateria ou o chassis. Esta transformação deu origem a um novo conceito: o Software Defined Vehicle (SDV), ou veículo definido por software.

Na prática, trata-se de um automóvel cuja evolução deixa de depender exclusivamente do hardware instalado na fábrica e passa a ser determinada, em grande medida, pelo software que controla os seus sistemas.

O carro deixa de ser um produto estático para se tornar numa plataforma tecnológica em constante evolução.

O que é exatamente um Software Defined Vehicle?

Num automóvel tradicional, a maioria das funcionalidades fica definida no momento em que o veículo sai da linha de produção.

Se o fabricante desenvolver uma nova funcionalidade meses ou anos depois, normalmente será impossível adicioná-la aos veículos já vendidos sem alterações físicas complexas. Num Software Defined Vehicle a lógica é diferente.

Grande parte das funções do automóvel é controlada por software centralizado, permitindo que novas capacidades sejam adicionadas através de atualizações remotas. O conceito aproxima-se muito daquilo que já acontece com os smartphones.

Quando compramos um telemóvel, este continua a receber melhorias, novas funcionalidades, correções de segurança e otimizações durante vários anos. O mesmo princípio está agora a ser aplicado aos automóveis.

O automóvel está a transformar-se num computador sobre rodas

Os veículos modernos já integram dezenas de unidades de processamento e milhões de linhas de código.

Um automóvel elétrico avançado pode conter mais software do que um avião comercial desenvolvido há apenas algumas décadas.

Sistemas como:

Gestão da bateria

Condução assistida

Navegação inteligente

Controlo climático

Assistentes de voz

Segurança ativa

Entretenimento

...dependem cada vez mais de algoritmos e capacidade computacional.

A tendência da indústria passa agora pela consolidação destes sistemas numa arquitetura centralizada, mais poderosa e mais fácil de atualizar.

Porque é que os fabricantes estão a apostar nos SDV?

A resposta está na velocidade da inovação tecnológica. O desenvolvimento de novas funcionalidades já não segue os ciclos tradicionais da indústria automóvel, que podem durar vários anos.

Os consumidores estão habituados a receber melhorias constantes nos dispositivos digitais que utilizam diariamente. Os fabricantes procuram agora oferecer essa mesma experiência nos seus automóveis.

As principais vantagens dos Software Defined Vehicles: Novas funcionalidades sem necessidade de visitar oficinas

Melhorias de desempenho ao longo do tempo

Correções de segurança mais rápidas

Maior personalização da experiência do utilizador

Integração com novos serviços digitais

O veículo continua a evoluir mesmo depois de sair do concessionário.

As atualizações OTA são a peça central

Uma das características mais visíveis dos SDV são as atualizações OTA (Over-the-Air). Através de ligação à Internet, o fabricante pode atualizar remotamente vários sistemas do automóvel.

Estas atualizações podem incluir:

Novas funções de assistência à condução

Melhorias da autonomia

Otimizações do carregamento

Atualizações da interface gráfica

Correções de segurança

Novos modos de condução

O processo é semelhante à atualização de um smartphone, mas aplicado a sistemas muito mais complexos.

O papel da inteligência artificial

A inteligência artificial é um dos grandes motores desta transformação. Os sistemas modernos utilizam IA para analisar informação proveniente de câmaras, radares, sensores ultrassónicos e LiDAR, criando uma perceção detalhada do ambiente envolvente.

Esta capacidade permite:

Reconhecimento de obstáculos

Assistência à condução em ambientes urbanos

Prevenção de colisões

Estacionamento automatizado

Assistentes vocais mais naturais

Quanto maior for a capacidade computacional do veículo, mais sofisticadas poderão ser estas funções.

O caso da XPENG

A XPENG é um dos fabricantes que mais tem apostado no conceito de Software Defined Vehicle. A marca chinesa desenvolveu uma arquitetura centrada no software e na inteligência artificial, permitindo que os seus veículos recebam regularmente novas funcionalidades através de atualizações OTA.

Tecnologias como o sistema XNGP, os assistentes de condução baseados em IA, o cockpit inteligente e as funcionalidades avançadas de estacionamento são exemplos desta abordagem.

A estratégia da empresa assenta na ideia de que o automóvel deve evoluir continuamente ao longo da sua vida útil.

O futuro dos automóveis será definido pelo software

Os motores elétricos vieram alterar profundamente a indústria automóvel, mas a verdadeira revolução pode estar a acontecer no software.

Nos próximos anos, os veículos serão cada vez mais capazes de aprender, adaptar-se e evoluir através de atualizações remotas. A distinção entre automóvel e dispositivo tecnológico tornar-se-á cada vez menos evidente.

O Software Defined Vehicle representa precisamente essa mudança: um carro que já não é apenas construído na fábrica, mas que continua a ser desenvolvido durante toda a sua vida.