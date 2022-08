Não é nova a ideia de que a Apple poderá trazer para o novo iPhone conectividade via satélite. Este é um rumor já avançado antes, mas que agora ganha nova força graças a uma interessante movimentação do mercado.

Depois da SpaceX e da T-Mobile apresentarem esta novidade, há agora quem aponte esse como um novo caminho para a Apple. Esta deverá ser uma das novidades da próxima keynote, sendo um serviço para o iPhone 14, em parceria com a Globalstar.

Os serviços de conetividade via satélite estão agora a ganhar força, em especial com o impulso que a Starlink e Elon Musk estão a dar a este serviço. Estes parecem estar a ganhar novas áreas, segundo a apresentação agora feita pela SpaceX e a T-Mobile, que poderá estar a antecipar a novidade da Apple.

A grande (potencial) novidade está agora a ser avançada por Tim Farrar, fruto da análise de uma nova informação partilhada. A operadora escolhida para esta novidade da Apple deverá ser a Globalstar e o serviço que oferece aos seus clientes.

Importantly, Apple will be using existing satellite spectrum, with no need for any rule changes from the FCC. However, the service will be limited just to two-way texting - no voice calls or photos unless they invest in a new multi-billion dollar constellation (5/n)