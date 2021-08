iPhone 13 poderá permitir aos utilizadores chamadas pela rede de satélites LEO

O iPhone 13 poderá trazer uma nova forma de comunicar. Isto é, além das comunicações pela rede GSM, a Apple poderá incluir as comunicações através da rede de satélites LEO. Assim, caso não haja sinal de rede, os iPhones 2021 poderão estar sempre comunicáveis. Quem deixa esta indicação é o famoso analista do mercado Apple, Ming-Chi Kuo.

Apesar de ser uma novidade que leva o iPhone para um patamar nunca antes alcançado, a empresa de Cupertino já havia há uns anos deixado pistas neste sentido.

iPhone 13 poderá trazer comunicações por satélite

Quando se pergunta o que mais poderão as empresas de smartphones trazer para o mundo dos dispositivos para os tornar apetecíveis, a Apple responde. Normalmente cada salto tecnológico da empresa resulta em vendas recorde e em impulsos para o próprio mercado. Há, ao longo destes 14 anos de iPhone, vários exemplos.

O mais recente, o iPhone 12, foi um grande sucesso de vendas para a Apple graças ao lançamento do 5G. Então, depois de um sucesso estrondoso com o iPhone 12, parece que a Apple quer manter o ímpeto adicionando outra nova tecnologia de rádio ao iPhone este ano.

Numa nota para investidores, Ming-Chi Kuo disse hoje que espera que os próximos modelos do iPhone 13 apresentem um modo de comunicação por satélite de órbita baixa da Terra (LEO). Isso permitiria que um utilizador do iPhone 13 enviasse mensagens e fizesse chamadas, mesmo quando não estivesse dentro da cobertura padrão da torre de sinal GSM 4G/5G.

O que é a Rede de Satélites LEO?

As comunicações através de satélites da rede LEO (LEO, do inglês Low Earth Orbit) ou órbita baixa da Terra, é uma órbita em que os objetos, como satélites, se encontram abaixo de 2000 km.

Esta região situa-se abaixo da órbita terrestre média (MEO) e substancialmente abaixo da órbita geostacionária, mas geralmente entre 350 e os 1400 km acima da superfície da Terra. As órbitas inferiores a esta não são estáveis, e serão alvo de arrasto atmosférico. Os satélites numa LEO viajam a cerca de 27 400 km/h (8 km/s).

Dispositivos Apple com ligação a satélites

No futuro, Kuo especula que a comunicação por satélite LEO também pode ser usada pelo próximo dispositivo Apple de Realidade Aumentada, Apple Car e outros acessórios da Internet das Coisas (IoT). Kuo diz que o iPhone 13 usará uma versão personalizada do chip de modem de banda base Qualcomm X60. Este chip suportará comunicações por satélite.

Não está claro se enviar mensagens e fazer chamadas por satélite só funcionaria com serviços da Apple como iMessage (Mensagens) e FaceTime, ou se a Apple poderia fazer proxy de comunicações por satélite para torres de GSM padrão na outra extremidade. Também não está claro se os recursos de satélite seriam gratuitos, como GPS, ou viriam com taxas de uso associadas.

Estamos a poucos dias da apresentação da nova linha do iPhone 13 em setembro. Os smartphones deverão ter um design idêntico ao iPhone 12, quer no tamanho, quer no formato. Contudo, o novo modelo trará novos recursos para o conjunto de câmaras, um ecrã com taxa de atualização de 120 Hz, um notch menor, e novos chips de comunicações.

Portanto, com mais esta novidade, o iPhone volta a estar no alvo do sucesso, tal como está ainda o iPhone 12.

