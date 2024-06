Apple desenvolve novas formas de facilitar a substituição das baterias do iPhone

À medida que as novas regras da União Europeia se aproximam, a Apple estará a desenvolver uma nova tecnologia que tornaria as baterias do iPhone mais fáceis de substituir. A mais recente informação dá conta de que a Apple está a investigar a utilização de uma nova tecnologia de “descolamento adesivo induzido eletricamente” para as substituições de baterias.

Mais simples trocar as baterias no iPhone

Atualmente, substituir a bateria de um iPhone requer o uso de pinças para remover a bateria existente, mantida no lugar por tiras adesivas. Isso obriga a que seja usada uma “máquina e bandeja especializadas” para pressionar a nova bateria no lugar. O novo processo usará metal em vez de papel alumínio para cobrir a bateria, conforme é agora revelado.

A nova tecnologia – conhecida como descolamento adesivo induzido eletricamente – envolve o revestimento da bateria em metal, em vez de papel de alumínio, como acontece atualmente. Isso permitiria que as pessoas removam a bateria do chassi aplicando uma pequena descarga elétrica na bateria

Os consumidores ainda precisam abrir o iPhone, o que não é um processo fácil devido aos adesivos e parafusos que mantêm o ecrã do iPhone selada no lugar. Mesmo com essa mudança, porém, a Apple ainda recomendará que os utilizadores do iPhone visitem um profissional para substituir a bateria.

Apple procura criar novas tecnologias

Se o desenvolvimento desta nova tecnologia de ligação pela Apple ocorrer conforme o esperado, poderá ser experimentada em pelo menos um modelo do iPhone 16 este ano. Segundo a nova informação, ela poderá expandir-se para todas as versões do iPhone 17 no próximo ano.

Informações anteriores revelaram os planos da Apple para adaptar a tecnologia de bateria do iPhone nos próximos anos. Foi revelado que a bateria do iPhone 16 Pro terá um invólucro de metal pela primeira vez. Isso poderá ser um pré-requisito para que o novo processo de ligação funcionasse.

A legislação da União Europeia pode exigir que a Apple torne as baterias do iPhone substituíveis pelo utilizador até 2025. Ainda assim, vão existir várias exceções possa determinar se a Apple será afetada por estas novas regras.