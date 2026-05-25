MacBook Ultra pode ser a maior revolução nos portáteis da Apple dos últimos anos

Os rumores em torno do próximo portátil topo de gama da Apple continuam a ganhar força. Em vez de um simples novo MacBook Pro, a empresa poderá lançar um inédito MacBook Ultra, equipado com tecnologias mais avançadas, um design renovado e foco reforçado em inteligência artificial (IA).

A escolha do nome não seria propriamente surpreendente. A empresa já utiliza a designação Ultra em produtos como o Apple Watch Ultra, no CarPlay Ultra e também nos processadores mais avançados da marca.

Caso este portátil se concretize, tudo indica que será apresentado como o equipamento mais premium alguma vez criado pela Apple para esta categoria. Apesar de ainda não existir confirmação oficial, vários detalhes sobre o equipamento já começaram a circular.

1️⃣ Ecrã OLED entre as maiores novidades do MacBook Ultra

Uma das alterações mais aguardadas é a adoção de tecnologia OLED no novo portátil. Segundo diferentes analistas da indústria, a Samsung Display estará já envolvida na produção destes painéis, tendo investido fortemente em novas linhas de fabrico dedicadas a este tipo de ecrãs.

A Apple já utiliza tecnologia semelhante no iPad Pro mais recente, pelo que a chegada ao MacBook parece um passo natural. Em comparação com os atuais painéis mini-LED, o OLED poderá oferecer pretos mais profundos, melhor contraste, níveis de brilho superiores e menor consumo energético.

Além disso, esta mudança poderá contribuir para um design mais fino e elegante, algo que também tem sido apontado como prioridade para a empresa.

2️⃣ Suporte tátil poderá finalmente chegar ao Mac

Outro dos rumores mais relevantes indica que o futuro MacBook Ultra poderá ser o primeiro computador Mac com suporte tátil diretamente no ecrã.

A marca já tinha experimentado controlos táteis através da Touch Bar presente em versões anteriores do MacBook Pro, mas a funcionalidade acabou por desaparecer devido à receção pouco entusiástica dos utilizadores.

Agora, o objetivo poderá passar por integrar controlos táteis de forma mais natural no macOS, permitindo alternar facilmente entre teclado, trackpad, rato e toque no ecrã. Algumas informações sugerem até que certos elementos da interface poderão adaptar-se automaticamente consoante o método de interação utilizado.

3️⃣ Design mais fino sem perder funcionalidades

As informações mais recentes indicam que a Apple pretende reduzir imenso a espessura do portátil, aproximando-o da filosofia aplicada aos mais recentes iPad Pro e iPad Air.

A intenção será criar um equipamento mais leve e elegante sem comprometer o desempenho nem eliminar funcionalidades importantes. Esta poderá ser uma tarefa complicada, sobretudo porque o redesign de 2021 trouxe de volta várias portas de ligação que tinham sido removidas em gerações anteriores.

A grande dúvida está precisamente em perceber como a empresa conseguirá tornar o portátil mais fino mantendo conectividade, refrigeração eficiente e autonomia elevada. Ainda assim, tudo aponta para uma reformulação do design atual.

4️⃣ Dynamic Island também poderá chegar ao MacBook Ultra

Outra possibilidade avançada por várias fontes passa pela substituição do atual notch por uma solução inspirada na Dynamic Island presente nos iPhone mais recentes.

A ideia seria integrar uma área interativa no topo do ecrã capaz de apresentar informações contextuais, notificações e atalhos rápidos relacionados com aplicações ou funcionalidades do sistema.

No iPhone, esta abordagem acabou por melhorar a utilização do espaço ocupado pela câmara frontal e sensores. No caso do MacBook Ultra, a mudança poderá igualmente resolver algumas críticas feitas ao notch introduzido nos modelos atuais.

5️⃣ Processadores M6 deverão apostar fortemente em IA

O futuro portátil premium da Apple deverá estrear os novos processadores M6 Pro e M6 Max, fabricados com tecnologia de 2 nanómetros da TSMC.

Esta evolução permitirá integrar mais transístores num espaço reduzido, aumentando desempenho e eficiência energética. Além disso, os diferentes componentes internos, como CPU, GPU, memória e Neural Engine, poderão ficar mais próximos entre si, o que melhorará a comunicação e a rapidez de processamento.

Os rumores indicam ainda que a Apple deverá apostar fortemente em funcionalidades relacionadas com IA, área que se tornou prioritária em praticamente toda a indústria tecnológica.

A expectativa é que os novos chips tragam melhorias em tarefas criativas, edição de vídeo, processamento avançado e workflows de IA generativa.

Quanto à data de lançamento, os cenários mais otimistas apontam para o final deste ano. No entanto, os problemas globais relacionados com o fornecimento de memória poderão empurrar a chegada do MacBook Ultra para 2027.

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