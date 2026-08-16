iPhone X despede-se de vez. Apple declara-o obsoleto 9 anos depois do lançamento

Há equipamentos que marcam momentos na história da tecnologia. Todos os conhecem e reconhecem com tudo o que trouxeram de novo. A Apple veio agora criar mais um ícone, ao despedir-se de vez do iPhone X. A empresa declara-o obsoleto nove anos do seu lançamento.

iPhone X acabou de morrer para a Apple

A Apple acaba de atualizar a sua documentação de suporte oficial e trouxe novidades de peso. A gignte de Cupertino adicionou novos dispositivos à sua lista negra de suporte, marcando o fim definitivo de uma era para milhões de utilizadores em todo o mundo. Desta vez foi o iPhone X e o MacBook Pro de 2018.

O emblemático iPhone X, o equipamento comemorativo dos dez anos do smartphone da maçã, e o MacBook Pro de 15 polegadas lançado em 2018 passaram oficialmente ao estatuto de produtos obsoletos. Esta decisão altera profundamente como estes dispositivos podem ser mantidos daqui para a frente.

O fim do suporte e reparações da Apple

A entrada nesta categoria significa que a Apple cortou por completo o fornecimento de componentes e encerrou qualquer possibilidade de assistência técnica oficial. A medida aplica-se tanto às lojas Apple Store como à rede de centros de assistência técnica autorizados pela marca. Segundo as diretrizes da empresa, um produto passa a ser considerado obsoleto exatamente sete anos após o fim da sua distribuição comercial.

A partir deste momento, os canais oficiais deixam de aceitar pedidos de reparação para ecrãs partidos, falhas de hardware ou danos físicos nestes equipamentos. Existe apenas uma exceção no caso dos computadores portáteis. A substituição da bateria do MacBook Pro de 2018 continuará disponível por um período alargado até dez anos após a última venda, dependendo sempre do stock de peças existente nos armazéns da tecnológica.

Legado do modelo que mudou a história do smartphone

Apresentado ao mundo no final de 2017, o iPhone X foi o responsável por uma revolução de design neste dispositivo da marca. Foi este modelo que introduziu os ecrãs OLED sem margens, o sistema de reconhecimento facial Face ID e a famosa monocelha no topo, dando início ao abandono gradual do botão Home com o Touch ID. Este desfecho era já esperado. O iPhone X deixou de ter novidades no iOS 17, permanecendo limitado a correções de segurança no iOS 16.

Cenário semelhante vive o MacBook Pro de 2018, um portátil que se destacou pela inclusão do processador de segurança T2 e pelo polémico teclado com mecanismo de borboleta. Para quem ainda mantém estes equipamentos funcionais no dia a dia, a única alternativa viável para futuras reparações passa agora por oficinas independentes, fora do ecossistema oficial da marca.