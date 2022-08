Apple anuncia evento “Far Out” para 7 de setembro. Vem aí o iPhone 14

A Apple anunciou hoje a data do seu evento mais importante do ano: quarta-feira, 7 de setembro, pelas 18 horas de Portugal continental. O evento terá lugar no Teatro Steve Jobs no campus do Apple Park em Cupertino, Califórnia, e haverá uma componente presencial com membros dos meios de comunicação social convidados.

Está desfeita a dúvida do dia e acertada a data para a apresentação do iPhone 14, do Apple Watch Series 8 e de algo mais!

Far Out... "longe"?

Dentro do que temos visto de pequenos indícios, rumores e prognósticos, o evento de setembro centrar-se-á nos novos modelos do iPhone 14, e esperamos um iPhone 14 de 6,1 polegadas, um iPhone Max de 6,7 polegadas, um iPhone 14 Pro de 6,1 polegadas, e um iPhone 14 Pro Max de 6,7 polegadas.

Este ano não haverá um iPhone "mini" de 5,4 polegadas, com a Apple a optar por aparelhos maiores.

Embora não haja grandes mudanças nos modelos padrão do iPhone 14, os modelos iPhone 14 Pro receberão um recorte em forma de "pílula" ou "cápsula" e um de furo que substitui o entalhe (notch), um chip A16, uma nova câmara de 48 megapíxeis... assim como outras melhorias.

Novidade no lançamento do iPhone e até no Apple Watch

Os modelos iPhone 14 continuarão a utilizar um chip A15 e não obterão a mesma tecnologia de câmara que a Apple lançará este ano.

No entanto, este modelo irá contar com novas cores, uma lente Ultra Wide atualizada, 5G mais rápido e WiFi 6E. Portanto, haverá uma forma nova para apresentar ao mercado o iPhone 14 e 14 Max.

Para acompanhar os novos modelos do iPhone, a Apple deverá estar também a trabalhar na atualização do Apple Watch. Há um novo smartwatch Series 8 em desenvolvimento que poderia apresentar um modo de baixo consumo atualizado, maior duração da bateria, deteção de temperatura, um chip S8, e outras características possíveis como a deteção de acidentes de automóvel.

A Apple deverá também lançar um "Apple Watch Pro" topo de gama, que irá apresentar um novo design, um tamanho maior, e um ecrã maior, com construção muito mais durável. O tal que será um "todo-o-terreno".

O "Apple Watch Pro" será pensado para atletas e para aqueles que sujeitam os seus relógios a mais abusos do que o utilizador normal.

Haverá mais dispositivos no evento especial Apple

Estamos também à espera da segunda geração do AirPods Pro, um novo iPad de 10.ª geração, um iPad Pro renovado, um Apple Silicon Mac Pro, entre outras novidades.

No entanto, deveremos ter que esperar para ver estes e outros dispositivos. Eventualmente num segundo evento de outubro(?).

A Apple transmitirá o evento de outono ao vivo no seu website, no YouTube, e na Apple TV através da aplicação Apple TV. Como é normal o Pplware irá seguir o evento e deixar todas as novidades em tempo real.