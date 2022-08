Instagram está a testar novo recurso semelhante a uma rede social… outra vez

O Instagram parece querer monopolizar as redes sociais e concentrar em si aquilo que os utilizadores mais gostam de cada uma. Depois do fenómeno dos Reels, a plataforma está, agora, a testar um recurso semelhante à oferta do BeReal.

Embora não seja uma rede social com a dimensão do TikTok, esta tem adquirido relevância e popularidade.

O Instagram surgiu como um espaço de partilha de fotografias com amigos e seguidores. Com o tempo, a rede social foi-se adaptando, tendo em conta, não só a vontade dos utilizadores, mas também aquilo que fazia sucesso noutras plataformas.

Depois de passar pelo Snapchat e pelo TikTok, transformando, por exemplo, os Reels numa estratégia clara, o Instagram parece estar a voltar-se para uma das novidades das redes sociais: o BeReal. Conforme explicamos aqui, esta aplicação pretende que os utilizadores mostrem o seu quotidiano de forma transparente, funcionando como uma história, mas sem a possibilidade de carregar fotos já tiradas e editadas.

O Instagram já tem o protótipo Candid Challenges pronto e já está a testar a funcionalidade internamente. Segundo esse protótipo, depois de ativarem o recurso, os utilizadores começarão a receber uma notificação, enviada diariamente, para que tirem uma fotografia no momento. O restante processo assemelhar-se-á largamente ao BeReal.

Uma vez que está apenas em, ainda não é claro se o Instagram lançará a funcionalidade para os utilizadores.

