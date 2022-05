Já conhece a nova aplicação que lhe pede para BeReal?

As redes sociais ensinaram os utilizadores a disfarçar a sua vida com filtros e imagens pouco reveladoras da realidade. Por isso, para quebrar esse padrão, foi criada a BeReal que, como o nome sugere, pretende que os utilizadores mostrem o seu quotidiano de forma bastante transparente.

Conheça esta nova rede social que incentiva a BeReal.

Em 2020, Alexis Barreyat lançou a aplicação BeReal, no sentido de alterar aquilo que é o padrão comum das redes sociais. Apesar de ter sido lançada há dois anos, está agora a reunir utilizadores e a ganhar popularidade.

De forma muito simples, a BeReal permite criar uma lista de amigos e, diariamente, em horas aleatórias, envia um alerta ao utilizador, lembrando-o que está na hora de “ser real”.

O objetivo é que o utilizador da BeReal partilhe uma fotografia daquilo que está a fazer no momento do alerta, sendo que a aplicação tem acesso à câmara frontal e traseira, para que possa captar os dois ângulos em simultâneo. Não permite a colocação de filtros, nem a importação de fotografias a partir da galeria.

Conforme é percetível, a BeReal procura explorar a autenticidade dos utilizadores que decidem juntar-se a ela.

Para criar uma publicação, a BeReal pedir-lhe-á acesso a ambas as câmaras. Depois, terá dois minutos para captar as imagens e publicar. Caso não o faça no tempo, pode tentar de novo, sendo que, após a publicação, esta estará marcada como tardia. A única forma de aceder às publicações dos seus amigos, é criando publicações também.

Caso queira, o utilizador poderá incluir a localização das suas publicações, bem como legenda. Além disso, os amigos poderão reagir com emojis às publicações.

Pode instalar a aplicação a partir daqui.