Apesar de não ser uma situação normal, o Windows 11 tem estado a sofrer com problemas com as impressoras. Este é apenas mais uma situação no rol de situações anormais e que a Microsoft precisa resolver com urgência.

Isso parece estar agora a acontecer, pelo menos no Windows 11. A Microsoft lançou uma nova atualização, que se foca em tratar destas situações anormais, ao que se soma outras que estavam a afetar este sistema.

É com a atualização KB5016691 que a Microsoft quer corrigir alguns dos mais recentes problemas do Windows 11. Esta é uma atualização cumulativa, o que significa que reúne várias correções importantes. Ainda assim, esta é facultativa para os utilizadores.

Do que se sabe, e que faz parte do changelog desta nova versão, a Microsoft focou-se em resolver vários problemas do Windows 11. A lista é longe e muitas destas novidades devem fazer em breve parte da Patch Tuesday que será lançada nos primeiros dias de setembro.

Um dos pontos mais importantes da atualização KB5016691 é mesmo a correção da falha que impedia usar impressoras via USB. Esta questão afetou este novo sistema e limitava a sua utilização, ao impedir que fossem impressos documentos nestas impressoras ligadas ao Windows 11.

Outra correção que a atualização KB5016691 traz é a correção de problema com o Bluetooth neste sistema da Microsoft. Estes traziam situações anormais aos auscultadores que se ligam com esta tecnologia, não funcionando também como pretendido pelos utilizadores.

Para além das questões das impressoras e do Bluetooth, a atualização do Windows 11 corrigiu ainda um lote grande de situações. Falamos do Edge quando usado no modo IE, da instalação de apps via a loja da Microsoft e outras correções importantes e necessárias.

Recordamos que sendo esta uma atualização facultativa, o Windows 11 não a vai instalar de forma automática. Os utilizadores devem procurá-la na zona específica das Definições ou descarregar diretamente deste link, fazendo depois o processo normal.