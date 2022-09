O tema das ligações por satélite tem ganho uma relevância elevada nas últimas semanas. Com cada vez mais serviços destes acessíveis, é hora de garantir que a cobertura dos utilizadores é total e acessível em qualquer ponto do planeta.

Se sabemos que temos parcerias já firmadas, há outras que ainda não passam de rumores que ainda têm de ser confirmados. A Google veio agora garantir que está ativamente a trabalhar neste futuro e que vai chegar muito em breve ao Android.

A criação de redes de satélites como a da Starlink vieram criar novas oportunidades, não apenas para o acesso à Internet. Com a sua cobertura global, dão aos utilizadores o acesso a serviços em qualquer lugar, complementando a oferta que existe nos operadores tradicionais.

É com vista a reforçar estas propostas atuais que surgem agora acordos como os que a T-Mobile e a SpaceX criaram recentemente. Desta forma (relativamente) simples, os utilizadores garantem facilmente que não deixam de ter cobertura, graças às ligações por satélite, ainda que para serviços básicos.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!