iPhone 13 também poderá oferecer comunicações de emergência por satélite

Sim, este rumor tem pelo menos um ano. Contudo, à medida que nos aproximamos do lançamento do iPhone 14, adensam-se outros rumores que afirmam ser possível a Apple trazer comunicações de satélite para o iPhone 14, Apple Watch e... possivelmente também para a linha iPhone 13.

Com estas novas parcerias entre fornecedores de serviços móveis e de satélite, abrem-se novas portas para a Apple oferecer comunicações de emergência via satélite aos seus utilizadores.

Novo iPhone 14 e Apple Watch Series 8 irão ter comunicações por satélite?

Já não é de agora que saem rumores da existência do interesse por parte da Apple em colocar comunicações por satélite no iPhone e no Apple Watch. Começou-se a falar nisso bem lá atrás, em 2019, quando houve algumas movimentações da empresa de Cupertino ao redor de fornecedores de serviços por satélite.

Mais tarde, mais concretamente há um ano, o rumor virou-se para o iPhone 13. Em abril de 2022, o fumo ladeou o Apple Watch, com a indicação de que este dispositivo poderia receber a capacidade de comunicar via satélite em caso de emergência.

Com o tempo a passar e a Apple a desenvolver os seus produtos para o evento especial de dia 7 de setembro, em junho surgiu de novo o rumor que a internet da Starlink poderia chegar ao iPhone e aos dispositivos Android. Agora, a apenas alguns dias, o rumor tornou-se mais forte, apontando de facto uma nova parceria entre fornecedores ser serviços de comunicação móvel e de satélite, permitindo que o iPhone 14 traga novas capacidades de comunicação.

Tudo isto poderá culminar com o cereja em cima do bolo. Isto é, a capacidade do iPhone poder comunicar por satélite ser retroativa à versão anterior.

iPhone 13 também estará apto a ter comunicações por satélite

Pode não ser necessário trocar um iPhone 13 pelo iPhone 14 para obter as capacidades de comunicação por satélite do modelo que se aproxima. O dispositivo da Apple 2021 já tem esta funcionalidade - apenas não está ativada.

É possível que a Apple anuncie num evento a 7 de setembro que tanto o iPhone 13 como o 14 serão capazes de enviar textos de emergência via satélite.

Embora grandes extensões do mundo tenham cobertura de serviço móvel, existem ainda enormes áreas sem estas comunicações. Com isso, torna-se problemático para vários utilizadores, de caminhantes, a pescadores, entre outras pessoas que vivem em zonas mais remotas dos países, sem a tecnologia aplicada às zonas urbanas, quando ficam sem "sinal".

Assim, a resposta ao problema poderá estar na utilização de satélites em órbita baixa terrestre, a algumas centenas de quilómetros da superfície do planeta. O mais recente e o próximo iPhone poderão comunicar com estes, segundo o analista Ming-Chi Kuo da TF International Securities.

Soube que a Apple já tinha concluído o desenvolvimento do hardware de comunicação por satélite no iPhone 13. A comunicação via satélite é um dos itens de teste do iPhone 14 antes da produção em massa, e a Apple já tinha completado os testes de hardware para esta funcionalidade.

Referiu Kuo nesta segunda-feira numa nota aos investidores.

A Apple está, alegadamente, a negociar com a Globalstar, que possui uma constelação de satélites LEO. Quanto a Apple ou os utilizadores pagarão para que os iPhones se liguem a esta tecnologia... bom, parece que este tem sido o ponto de fricção!

Mas será que o iPhone 13 tem mesmo essa capacidade?

Na verdade, falou-se que este smartphone da empresa de Cupertino poderia comunicar com satélites através do seu chip de banda de base Qualcomm X60, que apareceu pela primeira vez em 2021. Tanto Kuo como Bloomberg divulgaram informações sobre o mesmo nessa altura, como demos a conhecer. Contudo, tal cenário não se veio a verificar, como sabemos.

Uma das explicações era que não era possível esta comunicação fisicamente.

O iPhone 13 nem sequer apresenta a banda 5G n53, a banda 5G terrestre da operadora de satélite Globalstar.

Referiu na altura um relatório do PCMag.

No entanto, Kuo insiste que o negócio atrasou a comunicação por satélite do iPhone, e não a tecnologia. A Apple terá de estabelecer uma parceria com um fornecedor de satélites, com os informadores a apontarem para a Globalstar.

Se o iPhone 14 irá oferecer serviço de comunicação via satélite depende de a Apple e os operadores conseguirem estabelecer o modelo de negócio.

Disse Kuo num comentário na segunda-feira sobre o iPhone 13.

Uso apenas para emergências

Como demos a saber durante estes últimos meses, houve múltiplas supostas fugas de informação que apontam para que os iPhones possam trocar mensagens de texto com satélites. Estas informações têm algo em comum, isto é, todas referem as mensagens de emergência.

A comunicação por satélite do iPhone 14 fornece principalmente serviços de SMS/voz de emergência.

Disse o analista Ming-Chi Kuo.

Por outras palavras, as pessoas não poderão enviar fotografias de férias a amigos de áreas profundamente remotas. Os dispositivos da Apple só poderão funcionar com o 911 (o nosso 112) ou 999 ou serviços de emergência similares. Portanto, a questão mantém-se, quanto é que vai custar?

A Apple poderá pagar ao fornecedor de satélites para todos os seus utilizadores, ou os proprietários de iPhone que esperem precisar dele poderão ter de pagar uma taxa de subscrição à Globalstar.

Olhando para o futuro, a empresa terá também discutido a possibilidade de trazer tal funcionalidade à Apple Watch em algum momento no futuro.