Apple Watch poderá receber ligação via satélite para SOS e contactos de emergência

Quando há fumo... há fogo. Há algum tempo que o rumor de conectividade via satélite orbita os produtos da Apple. No período que antecedeu a chegada do iPhone 13, falou-se na possibilidade deste ter ligação por satélite nas chamadas de emergência. Novos rumores referem que a Apple planeia trazer a conectividade via satélite para o seu smartphone e também para o Apple Watch.

Segundo a Bloomberg, o futuro smartwatch da empresa de Cupertino poderá permitir mensagens de texto de emergência e recursos de resposta SOS via satélite diretamente no pulso do utilizador.

Ligações SOS enviadas do Apple Watch via ligação por satélite

Conforme estamos lembrados, antes do lançamento do iPhone 13 no outono passado, apareceu uma enorme quantidade de relatórios e informações onde era sugerido que a linha do iPhone 2021 apresentaria "LEO", ou conectividade via satélite. Esta ligação, que não dependia das antenas terrestres, como acontece hoje com o GSM, permitiria que o ‌iPhone‌ enviasse mensagens curtas para contactos de emergência por redes de satélite sem passar por uma operadora.

O recurso acabou não se materializar na linha ‌iPhone 13‌, mas a Bloomberg avança hoje com a informação de que esta opção pode ser lançada ainda este ano com o iPhone 14. Posteriormente, o dispositivo que será também beneficiado com esta tecnologia será o Apple Watch.

O plano da Apple inclui duas partes para permitir que os utilizadores aproveitem a conectividade via satélite. A primeira, chamada "Mensagem de Emergência via Contactos", permitirá que os utilizadores enviem mensagens de texto curtas para serviços de emergência e contactos através de uma rede de satélite quando não haja sinal da rede GSM disponível.

Então, apareceria o novo protocolo sinalizado com um ícone dedicado dentro da aplicação Mensagens.

O segundo componente permitirá que os utilizadores relatem um desastre, acidente, evento de emergência, como, por exemplo, um acidente de carro, barco ou avião, às autoridades competentes.

A segunda característica de emergência está centrada em deixar os utilizadores reportar uma crise. O telefone irá perguntar que tipo de emergência está a acontecer, como as que envolvem um carro, barco, avião ou fogo. O sistema também é capaz de receber informações mais específicas, tais como uma pessoa a cair ao mar ou um navio a afundar-se. Irá perguntar a um utilizador se são necessários serviços de busca e salvamento, se há um comportamento suspeito ou armas envolvidas, e se uma pessoa sofreu um ferimento traumático.

Conforme refere a Bloomberg.

Como esperado, a tecnologia que poderá aparecer no iPhone e no Apple Watch estará sempre dependente da regulamentação e disponibilidade locais, acrescentando que "estas opções poderão não funcionar em todos os países".

Apesar de ser uma novidade que leva o iPhone para um patamar nunca antes alcançado, a empresa de Cupertino já havia há uns anos deixado pistas neste sentido.