Co, muitas novidades a caminho já no próximo ano, a Tesla tem-se focado agora nas propostas que tem no mercado e que podem ser compradas. As suas duas novas fábricas vão certamente aumentar o ritmo de entregas e isso é muito positivo.

Agora, e do que se sabe, a marca de Elon Musk tem uma novidade a ser preparada. Irá lançar um novo Model Y com uma autonomia maior, mas curiosamente com um preço mais reduzido face ao que existe hoje.

Na recente apresentação da nova Gigafactory do Texas ficou pouco claro o que iria distinguir os carros fabricandos neste novo local. É normal a marca revelar algumas mudanças, mesmo que discretas e muito pouco úteis para os utilizadores.

Agora tudo parece ter ficado mais claro e mais direto para o que mudou. Sabe-se que a Tesla irá apresentar em breve um novo modelo do Model Y, com maior autonomia e com um preço mais baixo que os modelos agora disponíveis para compra.

O que distingue este novo modelo é mesmo a autonomia que este carro irá ter. A marca irá equipar esta proposta com a nova tecnologia de baterias com 4680 células, que irá garantir uma nova estrutura e uma melhor configuração.

Com esta nova configuração o novo Model Y irá conseguir uma autonomia de 450 quilómetros numa estrutura muito menor. Estas novas baterias são maiores que as normais propostas da Tesla, mas conseguem ter cinco vezes mais capacidade. Assim, e com menos baterias, conseguem mais quilómetros e menos espaço ocupado.

Outra novidade que este Model Y Standard Range AWD vai trazer é o seu preço, que ficará mais baixo. Com uma proposta base de 59.990 dólares, ficará cerca de 3 mil dólares mais barato que a atual proposta, o Model Y Long Range AWD.

Por agora este novo Tesla parece estar limitado nas suas vendas e não está acessível ao público geral. A marca de Elon Musk quer por agora garantir o acesso apenas aos seus funcionários, a quem já entregou alguns carros deste novo modelo.