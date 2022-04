Bola de fogo que explodiu sobre a Terra em 2014 é o nosso primeiro visitante interestelar

Dados recentes mostraram que um objeto interestelar explodiu espetacularmente sobre a Terra em 2014. A bola de fogo do evento foi testemunhada sobre os céus da Papua Nova Guiné, mas uma análise mais aprofundada do evento não pôde ser confirmada até que os dados fossem abertos para um estudo mais amplo.

As informações secretas do governo confirmam ser este o primeiro objeto interestelar conhecido na Terra.

Objeto interestelar que explodiu em 2014 trouxe muita informação

O objeto, oficialmente chamado CNEOS 2014-01-08, era um pequeno meteorito com cerca de 0,45 metros em toda a sua extensão que caiu na atmosfera do nosso planeta no dia 8 de janeiro de 2014. A análise dos dados recentemente revelados mostra que estava a viajar a cerca de 210.000 km/h, o que é muito superior à maioria dos meteoritos encontrados no nosso sistema solar.

Um estudo de 2019 sobre o meteorito argumentou que a velocidade excessiva do objeto, juntamente com a sua trajetória, mostram conclusivamente que este deve ter tido origem muito além do nosso sistema solar. Pode até ter vindo "do interior profundo de um sistema planetário ou de uma estrela no disco grosso da galáxia Via Láctea", escreveram os autores do estudo.

Uma declaração corajosa

O trabalho da equipa esperou mais de três anos para ser verificado através de revisão pelos pares. O atraso deveu-se à natureza classificada de alguns dos dados que utilizaram para chegar às suas conclusões.

Com os dados agora livres para serem examinados por terceiros, os cientistas do Comando Espacial dos Estados Unidos (USSC) confirmaram oficialmente as conclusões da equipa. Um memorando sobre o assunto partilhado no Twitter, no dia 6 de abril, pelo tenente-general John E. Shaw, comandante adjunto do USSC, explicou que a análise da bola de fogo de 2019 era "suficientemente precisa para confirmar uma trajetória interestelar".

Autor principal do estudo de 2019 e astrofísico teórico da Universidade de Harvard, Amir Siraj disse que ainda pretende que o estudo original seja publicado para que a comunidade científica possa retomar onde ele e os seus colegas pararam. Desde que o meteorito explodiu sobre o Oceano Pacífico Sul, é também possível que alguns dos seus fragmentos tenham sobrevivido à entrada e possam, em teoria, ser recuperados.

No entanto, a localização destes fragmentos num oceano tão grande será provavelmente quase impossível de conseguir.

A possibilidade de obter o primeiro pedaço de material interestelar é suficientemente excitante para verificar isto muito minuciosamente e falar com todos os peritos mundiais em expedições oceânicas para recuperar meteoritos.

Disse Siraj à publicação Vice.

O Oumuamua não foi o primeiro

Tudo isto é muito interessante, mas ainda há mais! Conforme foi referido no memorando, a confirmação dos resultados do estudo de 2019 faz agora do meteorito de 2014 o primeiro objeto interestelar alguma vez detetado no nosso sistema solar.

Isto é, esta descoberta é anterior ao mais conhecido Oumuamua, o agora infame objeto em forma de charuto que também se move demasiado depressa para ter tido origem no nosso sistema solar.

O meteorito de 2014 é realmente muito pequeno, mas também realça o facto de que o nosso sistema solar está possivelmente repleto de material de outros sistemas solares. Talvez até de outras galáxias.

Dada a pouca frequência dos meteoritos interestelares, os meteoritos extra-galácticos serão ainda mais raros. Mas o facto é que, indo para a frente, não vamos encontrar nada, a menos que o procuremos. Mais vale assumirmos como cientistas a construção de uma rede tão extensa como a rede de sensores do governo dos EUA, e utilizá-la para fins científicos e utilizar plenamente a atmosfera, acrescentou ele. A atmosfera já é um sensor para estas coisas. Só não estamos a prestar atenção aos sinais. Por isso, mais vale usarmos toda a atmosfera e vermos o que vem no nosso caminho.

Concluiu Siraj.