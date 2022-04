Equipe a sua casa com estas ferramentas de bricolage

A bricolage é algo necessário em todas as casas. Há pessoas mais habilidosas que outras, e algumas nem tão pouco estão dispostas a fazê-lo, é verdade. No entanto, é factual que sem as ferramentas adequadas terá muito mais dificuldade concretizar até mesmo as tarefas mais simples.

Assim, hoje trazemos algumas sugestões de ferramentas.

Aparafusadora/berbequim Topshak TS-ED1

Esta é provavelmente a ferramenta mais útil para se ter em casa, mesmo para aqueles que são avessos a bricolagem. O simples ato de montar uma televisão que presise de apertar o suporte à TV, ou montar um móvel do IKEA, ficará muito mais simples com uma aparafusadora elétrica com bateria.

No entanto, este modelo, oferece ainda as possibilidades de prefuração de impacto e plana, ou seja, é uma aparafusadora e berbequim num só.

Para cada uma das funcionalidades tem 25 níveis de ajuste de torque. Inclui um conjunto de 10 chaves e a bateria é de 21W.

A aparafusadora sem fios, com bateria incluída, está disponível por 28,25€ até ao próximo dia 18, ou por um preço promocional de 22,79€ do dia 18 ao dia 25 de abril. O envio é feito a partir do armazém de Espanha, com entrega rápida e gratuita.

Topshak TS-ED1

Aparafusadora e berbequim de impacto Topshak TS-ED5

O modelo Topshak TS-ED5 dispõe das mesma funcionalidades que o anterior, no entanto vem com mais acessórios, é mais potente e tem, por conseguinte, uma bateria maior.

A bateria é de 20V, tem duas velocidades que permitem ir dos 0~400 RPM e 0~1650 RPM e inclui uma luz LED, para uma maior precisão. Para três modos distintos, dispõe de 21 níveis de torque.

A aparafusadora e berbequim de impacto Topshak TS-ED5 está disponível por 60,16€ até ao próximo dia 18, ou por um preço promocional de 51,04€ do dia 18 ao dia 25 de abril.

Topshak TS-ED5

Plaina elétrica Topshak TS-EP2

Para quem gosta de trabalhar com madeira, uma plaina é uma ferramenta muito importante. A Topshak TS-EP2 trabalha a 14500 RPM, permite plainar 3mm de profundidade em dois sentidos.

Tem três renhuras para fazer cantos e ligação para o aspirador, de forma a minimizar o lixo que se faz.

A plaina elétrica Topshak TS-EP2 estará disponível por apenas 39,19€, do dia 18 ao dia 25 de abril.

Topshak TS-EP2

Lavadora de alta pressão Topshak TS-HPW2

Outra ferramenta útil é uma máquina de alta pressão tem uma potência de 1600W e apresenta um taxa de escoamento de 380 litros por hora. Trabalha a uma temperatura que varia entre 0 os 40º e tem uma pressão máxima de 130 Bar.

A máquina lavadora de alta pressão Topshak TS-HPW2 estará disponível por 88,42€, num preço promocional válido de 18 a 25 de abril. O envio é feito a partir de Espanha e os portes são gratuitos.

Topshak TS-HPW2

Outras sugestões

Não deixe de conhecer outros tablets com grandes descontos, oportunidades a não perder:

Além disso, ainda temos uma atividade de Ovos de Páscos, espero que pode colocar no artigo também, obrigada. https://ban.ggood.vip/11yM8

Aproveite também as grandes promoções integradas na atividade Ovos de Páscoa.