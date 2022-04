Barton Lynch Pro Surfing 2022, para amantes das ondas

Este ano vai ser lançado Barton Lynch Pro Surfing 2022, um jogo desenvolvido pelos australianos da Bungarra Software.

Tal como o nome não deixa espaço para dúvidas, trata-se de um jogo de surf que promete emoções fortes para os fãs.

Foi recentemente confirmado pela equipa australiana Bungarra Software que o seu próximo jogo, Barton Lynch Pro Surfing 2022, vai ser lançado ainda este ano para PC e Xbox One, Xbox Series X e Playstation 5.

Aliás, foi ainda confirmado que o jogo será lançado em Early Access (Acesso Antecipado) para PC via Steam e Xbox One durante a Primavera, com o lançamento das seguintes plataformas mais adiante no ano.

Como o nome não engana, Barton Lynch Pro Surfing 2022 é um jogo de surf.

O jogo conta com uma World Tour (modo Carreira) que representa o campeonato mundial de surf, e que coloca os jogadores numa frenética e excitante luta pelo reinado nas ondas do mar. Competindo contra os melhores surfers da atualidade, os jogadores irão participar em campeonatos em redor do planeta, em alguns dos locais mais icónicos da modalidade (Snapper Rocks, Mundaka, Pipeline ou Jaws são alguns exemplos. Infelizmente não se sabe se Nazaré estará presente).

Por outro lado, caso pretendam apenas uma experiência livre e despreocupada, existirá a possibilidade de apenas explorar cada um desses locais e apreciar o surf com tempo e relax. Com uma total liberdade de exploração desses spots, os jogadores podem contar com comentários em runtime quase televisivos que, juntamente a complexos efeitos atmosféricos implementados pela equipa de desenvolvimento, deverão simular a modalidade com todo o rigor, emoção e adrenalina.

O jogo irá ainda contar com um editor forte que permitirá a criação do nosso personagem com uma grande variedade de opções. Adicionalmente, irá haver uma ferramenta ingame que permitirá a criação de condições atmosféricas distintas que terão um impacto efetivo na forma como o mar se comporta e como o jogador terá de o enfrentar.

"Todos nós praticamos surf e somos apaixonados pelo surf como desporto e como forma de vida, assim como somos também fãs da cultura associada ao surf e a toda a liberdade desse estilo de vida" afirmou Andrew West, CEO da Bungarra Software. Acrescentando ainda que "Temos vindo a criar jogos de surf ao longo dos últimos anos mas continuamos na nossa procura pelo desenvolvimento da melhor simulação de um jogo de surf. Como campeão mundial, comentador Olímpico e membro do Hall of Fame do Surf na Austrália Hall, Barton Lynch é uma lenda e como tal é uma honra e desafio trabalhar com ele neste jogo."

West adiantou ainda que "O desenvolvimento de Barton Lynch Pro Surfing 2022 é, primeiramente focado em jogadores apaixonados pelo surf, assim como será para todos os fãs ou curiosos pelo nosso desporto e pelo nosso modo de vida. Esperamos que seja também, um jogo acessível para todos os não-fãs e esperamos que todos consigam ver a paixão e amor que colocámos no seu desenvolvimento.”