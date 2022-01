BlitzWolf: Livre-se dos fios, tenha colunas de som Bluetooth

Os sistemas de som sem fio são cada vez mais eficientes e em muitos casos o problema do delay já nem sequer é levantando. Assim, equipar o escritório ou a sala com um sistema de som Bluetooth é uma ótima opção sem prejudicar a qualidade de reprodução.

Conheça alguns produtos de som Bluetooth da BlitzWolf.

Coluna bluetooth portátil BlitzWolf BW-WA3 100W

A BlitzWolf BW-WA3 é uma coluna Bluetooth com 100W de potência máxima, que pode ser usada em qualquer lugar, mesmo onda haja perigo de ser molhada com água, já que tem certificado IPX5.

A coluna tem impedância de 4Ω±15% e uma frequência de resposta de 20Hz—16000Hz. A autonomia pode ir até às 12 horas de reprodução de música com o volume a 50%, ou 20 horas em chamadas com volume a 70%.

No que respeita a peso e dimensões, a BlitzWolf BW-WA3 pesa 1561g e mede 240 x 91 x 82 mm. Há que destacar que, além do sistema Bluetooht, é possível usar a coluna ligada através de um sistema com fios auxiliar, tem ligação para ficha USB e cartão de memória microSD.

A coluna BlitzWolf BW-WA3 de 100W está disponível por cerca de 70€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto BG3b38d2. A entrega não está sujeita a custos adicionais quando usado o método de envio Priority Direct Mail.

BlitzWolf BW-WA3

Barra de som BlitzWolf BW-SDB1 Pro

O sistema de som integrado nas televisões é ainda de qualidade bastante baixa face às exigências dos consumidores que, cada vez mais, escolhem o conforto da casa para assistir aos seus filmes e séries. A barra de som BlitzWolf BW-SDB1 Pro é uma opção interessante.

Integra Bluetooth 5.0 e permite uma reprodução de com potência de 60W, integrando quatro altifalantes de 66mm. Tem como interfaces de ligação a porta AUX de 3,5mm, USB, HDMI e OPT.

A barra de som pode ser fixada à parede ou assente no móvel da TV, sendo que o kit de fixação à parede já vem incluído.

A barra de som BlitzWolf BW-SDB1 Pro está disponível por 52,56€, com o código de desconto BGPLSDPY. O envio é rápido e sem custos adicionais, feito a partir de armazém europeu.

BlitzWolf BW-SDB1 Pro

Barra de som com subwoofer BlitzWolf AirAux AA-SAR2

O BlitzWolf AirAux AA-SAR2 tem uma potência máxima de 80W, já que oferece um subwoofer de 40W com 5,25 polegadas e uma barra de som com 2 altifalantes de 20W com 2,25". Oferece também as ligações auxiliar, HDMI, UBS e coaxial. Uma particularidade é que tem uma unidade de armazenamento interno de 32GB.

Em termos de dimensões, a soundbar mede 67,2 x 76,6 x 860 mm e o subwoofer 115 x 420 x 250 mm, e também ela pode ser posicionada na parede ou num móvel.

A barra de som BlitzWolf AirAux AA-SAR2 de 80W está disponível por cerca de 79€, utilizando o código de desconto BGddab78. O envio é feito a partir da Europa.

BlitzWolf AirAux AA-SAR2

Colunas gaming para PC BlitzWolf BW-GT2

Para quem procura um sistema de som mais completo para o escritório, mas ainda assim a um preço acessível, as colunas gaming BlitzWolf BW-GT2 podem ser uma opção.

Existe um subwoofer e duas colunas pequenas com uma potência máxima de 20W e que funciona a uma frequência de resposta de 200Hz-20KHz. Disponibiliza interfaces de ligação para microSD, USB, Line-in e ainda antena FM.

As colunas BlitzWolf BW-GT2 estão disponíveis por 26,27€, com o código de desconto BG12MGT2. Mais uma vez, o envio é feito a partir de armazém europeu, sem custos adicionais na entrega.

BlitzWolf BW-GT2

