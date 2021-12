Sugestão: projetores LED portáteis com sistema operativo Android

Assistir a um bom filme ou passar o dia a jogar com amigos são apenas duas as opções que poderão ser elevadas com um projetor. No entanto, principalmente estar propostas portáteis, serão também úteis para contexto escolar ou de trabalho, para ter sempre a possibilidade de projetar os seus conteúdos sem quaisquer restrições. Basta uma parede clara e apontar o projetor.

Eis então algumas sugestões.

Xiaomi Wanbo T2MAX

O Xiaomi Wanbo T2MAX é um projetor LED com uma resolução nativa de 1920 x 1080 píxeis e suporta os formatos mais comuns. Permite atingir as 200" de projeção, mas o ideal é que ronde as 120" (cerca de 3 metros de distância). Tem um contraste de 2000:1 e um brilho de 200 ANSI.

Suporta ligações Wi-Fi e Bluetooth, além de ligação a um sistema de som externo, ainda que venha com dois altifalantes de 3W. Tem uma ligação HDMI e outra USB 3.0. Há ainda que referir que tem sistema operativo Android integrado 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno.

O projetor Xiaomi Wanbo T2MAX está disponível por apenas cerca de 133€ utilizando o código de desconto BGS11516. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Xiaomi Wanbo T2MAX

BlitzWolf BW-VT2 DLP Mini

O BlitzWolf BW-VT2 DLP Mini pesa 400g e mede 72 x 72 x 106 mm, com sistema operativo Android 9, 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno.

É um projetor LED com um contraste de 1000:1 e suporta conteúdo 4K. A projeção pode ir até às 300" com uma distância máxima de 8 metros, segundo indicação da marca.

Tem Blutooth 4.2, Wi-Fi 2.4/5G, suporta cartão microSD até 32 GB, tem porta USB, jack de áudio, HDMI e porta DC IN. Inclui também um altifalante de 3W.

O projetor BlitzWolf BW-VT2 DLP Mini tem um preço de cerca de 162€ (código BGKH348), já com IVA. A entrega não está sujeita a custos adicionais utilizando o método de envio EU Priority Line.

BlitzWolf BW-VT2 DLP Mini

Xiaomi Mi Smart Compact Projector

A sugestão vai agora para o projetor Xiaomi Mi Smart Compact Projector. Trata-se de um projetor LED com uma resolução nativa de 1920 x 1080 píxeis com suporte para conteúdo 4K. Permite atingir as 200" de projeção, mas o ideal é que ronde as 120" (cerca de 3 metros de distância).

Suporta ligações Wi-Fi e Bluetooth, além de ligação a um sistema de som externo, ainda que venham som dois altifalantes com Dolby Audio e DTS. Tem uma ligação HDMI e outra USB 3.0.

O Xiaomi Mi Smart Compact Projector está disponível por cerca de 369€, utilizando o código de desconto BGAProjector. O envio é gratuito, feito a partir da Europa.

Xiaomi Mi Smart Compact Projector

XM Wanbo T6 Max

A última sugestão é o XM Wanbo T6 Max é um produto com Android 9, 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento. Vem com Bluetooth 5.0 e com Wi-Fi dual band.

Reproduz imagem a 1080p e tem um brilho de 550 Lúmens, tendo suporte para HDR10+. Inclui dois altifalantes de 5W e suporta controlos por voz.

A versão deste projetor tem ainda a vantagem de poder ser alimentado a partir da ficha de isqueiro comum dos automóveis, sendo por isso muito fácil de fazer uma projeção onde quiser, utilizando apenas a alimentação do seu automóvel.

O projetor XM Wanbo T6 Max está disponível por cerca de 246€, com o código de desconto BGWBCPT66.

XM Wanbo T6 Max

Sugestões

Não deixe de conhecer outras oportunidades em projetores e não só:

Não perca ainda o desconto de 10% disponível para todos os projetores, utilizando o código de desconto BGAProjector.