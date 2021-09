Torne a sua cozinha num espaço tecnológico com estes eletrodomésticos

Ter uma casa inteligente é cada vez mais o passo para muitas famílias. Ter dispositivos que se ligam à distância de um smartphone ou de um comando de voz não é uma necessidade, mas é uma facilidade. Além destes, existem outros que, ainda que não permitam esse tipo de interação, já oferecem definições de controlo mais avançadas que ajudam no dia a dia.

Para o ajudar a equipar a sua cozinha e a transformar num espaço mais tecnológico, trazemos hoje algumas sugestões.

Air fryer inteligente BlitzHome BH-AF2

A Blitzwolf está a desevolver uma linha de eletrodomésticos sob a marca BlitzHome. Neste portfólio há uma air fryer, ou melhor, uma fritadeira de ar, que pode ser controlada integralmente via app.

Pode, por exemplo, colocar a comida que quer confecionar já pronta na Air fryer BlitzHome BH-AF2 e, a qualquer momento e em qualquer lugar, colocar a máquina a trabalhar, ajustar temperatura, desligar a máquina ou ajustar o tempo. Além disso, a app inclui vários programas dedicados a diversas preparações.

Existe também um painel LED para um controlo direto e tátil. A máquina oferece circulação de ar quente de 360º no máximo e a cesta é destacável para uma facilidade maior de limpeza. Tem uma capacidade de 5 litros e uma potência de 1500W.

A Air fryer BlitzHome BH-AF2 está disponível por 68,24 €, já com IVA incluído, com o código de desconto BGBHAF2CZ.

Forno inteligente BlitzHome BH-AO1

Uma outra solução disponível na mesma marca é o forno BlitzHome BH-AO1. Na verdade, o sistema de funcionamento é semelhante a uma air fryer, mas ao invés do cesto tem uma grelha comum, como num forno, ou um cesto rotativo. Esta opção do cesto, por exemplo para batatas fritas, evita a necessidade de abrir a máquina para mexes as batatas para uma fritura mais uniforme.

Também esta máquina, além do controlo tátil, pode ser controlada via app, tal como a anterior, e tem disponíveis 12 receitas mais variadas funções de cozimento. A potência máxima é de 1900W e tem uma capacidade de 12 litros.

A BlitzHome BH-AO1 está disponível por 145 € com o cupão de desconto BGCZAO1.

Máquina de café expresso BlitzWolf BW-CMM2

O dia para muitos de nós só começa realmente depois de um bom café expresso. Usa máquinas de cápsulas? É certo que é um sistema prático, mas nada se compara a um bom café expresso de uma máquina tradicional.

Além do sabor, ainda existe o fator ambiental já que o descartar das borras de café ou reaproveitamento para compostagem, bem como a reciclagem de uma embalagem de 250g de café já moído, é muito mais simples e eficiente.

A BlitzWolf BW-CMM2 é então uma máquina de café expresso de 20 Bar, com punho para dois cafés em simultâneo. Além disso, tem acessório para aquecer a vapor, que permite, por exemplo, fazer a espuma no leite, para um bom cappuccino.

O reservatório de água está posicionado na traseira da máquina e em cima existe uma placa que ajuda a manter as chávenas quentes. O controlo é feito através de um painel eletrónico na frente.

A máquina de café expresso BlitzWolf BW-CMM2 está disponível por 76,77 €, com o código de desconto BGPLCZCMM2.

